¿Truco o trato? El caso Gallardo–David Sánchez y la degradación institucional en la España de Pedro Sánchez

Resumen para personas con prisas:



La renuncia que no es una despedida

El 14 de enero de 2026, Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz, ex secretario general del PSOE de Extremadura y diputado autonómico electo, anunció su renuncia al acta en la Asamblea de Extremadura. Lo hizo envuelto en un lenguaje cuidadosamente medido: habló de “preservar su dignidad”, de “recuperar la serenidad” y de dar un “paso al lado”. Pero se apresuró a subrayar que no se trataba de un adiós definitivo, sino de un simple “punto y aparte”.

Con esa renuncia, Gallardo perdía el aforamiento y dejaba su causa penal en manos de la Audiencia Provincial de Badajoz, evitando —esta vez— cualquier debate sobre un eventual traslado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Formalmente, el gesto podía interpretarse como una renuncia honorable. Materialmente, sin embargo, plantea un interrogante inquietante.

¿Por qué ahora?

¿Por qué después de haberse aferrado al escaño alegando que no quería “traicionar” a sus votantes?

¿Por qué justo cuando el juicio oral está señalado y el margen de maniobra procesal se ha agotado?

La pregunta es inevitable, y vertebra todo este dossier:



¿Truco o trato?

¿Un acto de dignidad personal… o una maniobra política más sofisticada, pactada con Ferraz, para facilitar un futuro regreso cuando se apaguen los focos judiciales del caso David Sánchez?

Este dossier reconstruye todo el caso, desde la creación del puesto público hasta la renuncia final al escaño, pasando por las mentiras bajo juramento, los correos borrados, el intento de aforamiento, la actuación de la Fiscalía y la persecución de la crítica. No como crónica local, sino como síntoma de una patología institucional mucho más profunda.



Un puesto con nombre y apellido: el origen del caso

En 2017, la Diputación Provincial de Badajoz creó la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios. Oficialmente, se trataba de una reorganización interna. Judicialmente, según el auto de la magistrada Beatriz Biedma, fue la creación ad hoc de un puesto diseñado para una persona concreta: David Sánchez, hermano del entonces —y hoy— presidente del Gobierno.

El elemento clave no es solo la creación del puesto, sino la ausencia total de neutralidad en su diseño. No respondía a una necesidad objetiva del servicio, ni a una planificación estratégica acreditada, ni a un análisis técnico previo. Respondía, según la juez, a la voluntad de satisfacer las preferencias personales del beneficiario.

Aquí se rompe el principio básico del empleo público: mérito, capacidad y concurrencia. Y se hace, además, desde una institución gobernada con mayoría absoluta por el PSOE, bajo la presidencia de Miguel Ángel Gallardo.

Mentiras bajo juramento: lo que Gallardo dijo y lo que los correos prueban

El 8 de enero de 2024, Miguel Ángel Gallardo declaró como investigado ante el juzgado. Bajo juramento afirmó:

– que apenas conocía a David Sánchez,

– que lo había visto “tres o cuatro veces al año”,

– que desconocía su parentesco con Pedro Sánchez,

– y que no había intervenido en la creación ni adjudicación del puesto.

Estas afirmaciones han quedado desmentidas por prueba documental.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aportó correos electrónicos —numerados 300, 585 y 679— que muestran una relación estrecha, con comidas informales, contactos fuera del horario laboral y comunicaciones directas sobre los plazos de creación del puesto.

En uno de esos correos se detallan los “plazos mínimos” para crear y adjudicar la plaza. Gallardo responde con un revelador: “Estupendo”.

La juez lo subraya: Gallardo no se interesó por ningún otro puesto, ni por ningún otro procedimiento similar. Solo por ese.

Correos borrados y delito de despacho: cuando la corrupción no deja rastro formal

Uno de los aspectos más graves del auto judicial es la constatación de que los correos electrónicos de Gallardo no han podido recuperarse. Fueron enviados desde su cuenta institucional como alcalde de Villanueva de la Serena y han sido eliminados.

La magistrada Beatriz Biedma señala que esta desaparición:

– impide reconstruir completamente el proceso,

– y sugiere una estrategia deliberada de ocultación.

Aquí aparece un concepto central: el delito de despacho. Un delito que no deja actas, que se cocina en conversaciones informales, que se ejecuta desde la jerarquía y cuya prueba es, casi siempre, indiciaria.

Como escribe la juez:

“Lo allí extraído solamente sería la punta del iceberg de lo verdaderamente comentado y preparado”.

El parentesco imposible de ignorar y la jerarquía que decide

Gallardo sostuvo que ignoraba que David Sánchez era hermano del presidente del Gobierno.

La juez lo considera inverosímil.

Pedro Sánchez ya había sido secretario general del PSOE entre 2014 y 2016 y volvió a serlo en mayo de 2017. Pretender que el presidente de la Diputación, los directores de área y los responsables políticos no sabían quién era David Sánchez resulta jurídicamente insostenible.

Un correo de la directora de Cultura, Elisa Moriano, resulta clave:

“Han decidido que el futuro coordinador actúe sobre los dos conservatorios”.

Para la juez, ese “han decidido” revela intervención jerárquica, no técnica. La responsabilidad no es administrativa: es política.

El falso susanismo y la coartada política

Ante la juez, Gallardo afirmó no ser cercano a Pedro Sánchez y presentarse como “susanista”. La hemeroteca lo desmiente.

Desde 2014, Gallardo fue uno de los principales apoyos de Sánchez en Extremadura.

Compartieron mitines, estrategias y territorios clave. El lanzamiento de la campaña de primarias de 2017 desde Don Benito no fue casual.

La mentira política refuerza la mentira judicial.

El aforamiento como estrategia y el fraude de ley

Tras perder la Diputación, Gallardo accedió al escaño autonómico. El objetivo era claro: aforarse.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rechazó asumir la causa y habló sin ambages de:

– maniobra apresurada,

– conducta torticera,

– y fraude de ley (art. 6.4 del Código Civil).

Es un hecho excepcional: un tribunal superior acusando a un dirigente político de instrumentalizar el ordenamiento para alterar la competencia judicial.

Fiscalía, querellas y persecución de la disidencia

Gallardo presentó querellas por injurias contra quienes hablaban de “relación estrecha”. Esa expresión es literal del auto judicial.

La Fiscalía, por su parte, actuó de oficio contra publicaciones, comentarios y artículos críticos. El uso del aparato penal como herramienta de intimidación plantea una pregunta que resuena con fuerza:



¿De quién depende la Fiscalía?

La respuesta ya no es retórica.

La desunificación de las acusaciones: el PSOE pierde su coartada

La Audiencia Provincial de Badajoz decidió desunificar las acusaciones populares. La razón es clara: la instrucción ha concluido y el derecho a la pluralidad de enfoques (art. 24 CE) debe prevalecer.

Esto impide reducir el caso a una sola acusación política y blinda la legitimidad del juicio.

La renuncia final: ¿dignidad o cálculo?

Y llegamos al final provisional. Enero de 2026. Gallardo renuncia al escaño. Pierde el aforamiento. Habla de dignidad, pero no se despide. Habla de serenidad, pero deja abierta la puerta al regreso.

El entorno socialista especula ya con listas futuras, con absoluciones oportunas y con el olvido programado.

Por eso la pregunta inicial sigue intacta:



¿Truco o trato?

CONCLUSIÓN GENERAL

Barbarie institucional

Este caso no va solo de Gallardo.

Ni solo de David Sánchez.

Ni siquiera solo de Pedro Sánchez.

Va de un sistema que se protege a sí mismo, que normaliza la mentira, que persigue la crítica y que convierte las instituciones en extensiones del partido.

Como advirtió Ortega y Gasset, cuando las normas implícitas se rompen, cuando el poder deja de sentir límites, la barbarie no llega de fuera: emerge desde dentro.

Este dossier queda abierto.

Porque el juicio aún no ha terminado.

Y porque las democracias no mueren de golpe: se degradan caso a caso.



DOSSIER MÁS AMPLIO, EXHAUSTIVO, PARA SABER MÁS

Primera parte.-

Poder, blindaje político y degradación institucional en la Extremadura de Sánchez

Hay renuncias que no son gestos de responsabilidad política, sino movimientos tácticos. Hay dimisiones que no aclaran nada, sino que oscurecen aún más el tablero. Y hay silencios que, en política, equivalen a confesiones implícitas.

La renuncia de Miguel Ángel Gallardo a su escaño en la Asamblea de Extremadura, producida en el momento exacto en que determinadas informaciones, procedimientos y conexiones comenzaban a adquirir una forma demasiado reconocible, no puede leerse como un acto aislado ni como una casualidad administrativa. Es, como mínimo, sospechosa. Y como máximo, estratégica.

¿Truco o trato?

He ahí el dilema.

Porque cuando un dirigente con poder orgánico, con control territorial y con acceso directo a las estructuras del partido y del Estado abandona un escaño pero no desaparece del mapa, lo que se activa no es una retirada, sino un repliegue. No es una asunción de responsabilidades, sino una reconfiguración de posiciones.

Y si además, en el centro del relato aparece David Sánchez, y en el plano de fondo —siempre presente— Pedro Sánchez, la pregunta deja de ser local, anecdótica o extremeña, para convertirse en sistémica.

I. EXTREMADURA COMO LABORATORIO DEL PODER SIN COSTE

Extremadura no es solo una comunidad empobrecida, subsidiada y cronificada en el atraso económico. Es también, desde hace décadas, un laboratorio político perfecto:

baja densidad de contrapoderes,

tejido mediático débil,

dependencia estructural del sector público,

y una ciudadanía exhausta, resignada o directamente expulsada por la emigración.

En ese contexto, el poder no se fiscaliza: se hereda, se reparte y se protege.

Miguel Ángel Gallardo no es un actor menor ni improvisado. Representa una forma de ejercer el poder: acumulación de cargos, control del aparato, confusión entre lo público y lo partidista, y una red de lealtades que no se disuelve con una renuncia formal.

Por eso su salida del Parlamento regional no es el final de nada. Es, en todo caso, un movimiento defensivo dentro de una partida más amplia.

II. DAVID SÁNCHEZ: CUANDO EL APELLIDO NO ES IRRELEVANTE

En cualquier democracia funcional, el apellido no debería importar.

En una democracia degradada, el apellido protege, acelera, frena o silencia.

El caso de David Sánchez no puede analizarse como si se tratara de un ciudadano cualquiera, ni como si su vínculo familiar con el presidente del Gobierno fuera una anécdota sin efectos. Negarlo no es rigor: es ingenuidad interesada o mala fe.

Aquí no se acusa por parentesco.

Se constata un patrón:

zonas grises administrativas,

opacidad,

decisiones que nunca se explican del todo,

y un cierre corporativo de filas cuando aparecen preguntas incómodas.

No hacen falta pruebas espectaculares para detectar un problema institucional. Basta observar cómo reaccionan las estructuras del poder cuando se les ilumina con una linterna.

III. PEDRO SÁNCHEZ: EL PRESIDENTE COMO SOMBRA PERMANENTE

Pedro Sánchez no aparece siempre en primer plano, pero siempre está en el encuadre. Como fondo, como cobertura, como contexto. Su presidencia ha normalizado algo profundamente tóxico: la idea de que el poder es un fin en sí mismo, no un medio sometido a límites.

Bajo su mandato:

se ha erosionado la separación de poderes,

se ha politizado la Fiscalía,

se ha degradado el Parlamento,

y se ha instalado una cultura política donde la lealtad vale más que la legalidad.

En ese clima, los casos no se investigan:

se gestionan,

se desinflan,

se encapsulan,

o se diluyen por saturación.

Extremadura no es una excepción. Es una réplica a escala.

IV. EL PATRÓN: RENUNCIAR PARA PROTEGER, NO PARA RESPONDER

Aquí es donde el cruce con otros casos se vuelve inevitable.

La renuncia de Gallardo recuerda demasiado a:

aforados que abandonan cargos para cambiar de jurisdicción,

dirigentes que dimiten “temporalmente” para volver cuando escampa,

responsables políticos que se esconden tras dimisiones técnicas mientras el aparato permanece intacto.

No es responsabilidad política.

Es ingeniería defensiva.

La pregunta nunca es “¿por qué dimite?”.

La pregunta correcta es: ¿qué evita con esa dimisión?

V. ¿TRUCO O TRATO? LA PREGUNTA QUE NADIE QUIERE CONTESTAR

El truco consiste en simular transparencia sin asumir consecuencias.

El trato consiste en protegerse mutuamente dentro del sistema.

Cuando:

los medios miran hacia otro lado,

las explicaciones no llegan,

las responsabilidades se disuelven,

y los mismos nombres reaparecen una y otra vez,

no estamos ante errores aislados, sino ante una arquitectura del poder diseñada para no rendir cuentas.

CIERRE DE LA PRIMERA PARTE.

Esta no es una historia sobre Extremadura únicamente.

Es una historia sobre cómo funciona hoy el poder en España:

por capas, por silencios, por renuncias calculadas y por apellidos que pesan más que los principios.

Segunda parte.-

EL MECANISMO

Cómo se fabrica la impunidad: instituciones colonizadas, medios domesticados y responsabilidades evaporadas

Si la primera entrega planteaba la pregunta —¿truco o trato?—, esta segunda entrega se ocupa de algo más incómodo: el cómo. Porque los casos no se sostienen por sí solos. Lo que los hace posibles, repetibles y previsibles es una estructura. Un método. Un ecosistema.

Nada de lo ocurrido —ni en Extremadura ni fuera de ella— puede entenderse sin asumir una premisa incómoda: la impunidad no es un fallo del sistema, es una función del sistema cuando el poder se cierra sobre sí mismo.

I. LA RENUNCIA COMO HERRAMIENTA, NO COMO RESPONSABILIDAD

Conviene insistir: la renuncia de Miguel Ángel Gallardo no es el punto final del relato, sino una bisagra. En la política contemporánea española, dimitir ya no significa asumir culpas; significa optimizar daños.

El mecanismo es conocido:

se abandona el cargo más expuesto,

se conserva el control orgánico, informal o territorial,

se evita la erosión directa,

y se gana tiempo.

Tiempo para que el foco se desplace.

Tiempo para que el caso se enfríe.

Tiempo para que la opinión pública se fatigue.

Esto no es nuevo. Lo novedoso es la normalización.

II. INSTITUCIONES COLONIZADAS: CUANDO EL CONTROL SE VUELVE DECORATIVO

En teoría, el Estado dispone de contrapesos:

Parlamentos, tribunales, órganos fiscalizadores, prensa.

En la práctica, muchos de ellos han sido colonizados, neutralizados o desactivados.

1. Parlamentos regionales convertidos en escenografía

Las cámaras autonómicas ya no fiscalizan: representan.

Representan debates sin consecuencias, comparecencias sin verdad y comisiones sin dientes.

Cuando un dirigente abandona un escaño en el momento oportuno, el Parlamento pierde su principal función: exigir explicaciones públicas.

2. Administración como red de protección

La frontera entre decisión política y procedimiento administrativo se vuelve deliberadamente difusa. Todo parece legal, pero nada resulta transparente. El expediente sustituye a la rendición de cuentas.

3. Fiscalización selectiva

Se investiga lo incómodo solo cuando es inevitable.

Y cuando se investiga, se hace tarde, lento y fragmentado.

III. LOS MEDIOS: DEL CUARTO PODER AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

No hay sistema de impunidad sin silencio mediático. Y el silencio, hoy, no se impone: se compra, se incentiva o se condiciona.

En comunidades como Extremadura, donde:

la publicidad institucional es vital para la supervivencia de muchos medios,

el tejido empresarial es débil,

y la dependencia del poder autonómico es estructural,

el periodismo crítico se convierte en una actividad de alto riesgo profesional.

Resultado:

informaciones minimizadas,

titulares asépticos,

ausencia de contexto,

y una narrativa cuidadosamente despolitizada.

No se miente: se omite.

No se censura: se diluye.

IV. EL APELLIDO COMO FACTOR DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA

Volvemos inevitablemente a David Sánchez. No por morbo, no por insinuación, sino por lógica institucional.

Cuando el entorno familiar del presidente aparece vinculado —directa o indirectamente— a decisiones, procedimientos o estructuras públicas, el problema no es penal (todavía), sino democrático.

El Estado debería extremar la transparencia.

Hace exactamente lo contrario: cierra filas.

Y ese cierre tiene un mensaje implícito:

no preguntes demasiado alto; no mires demasiado cerca.

V. EL PATRÓN NACIONAL: EXTREMADURA NO ES UNA EXCEPCIÓN

Aquí el cruce con otros casos es inevitable. Cambian los nombres, no el guion:

dimisiones estratégicas,

responsabilidades políticas inexistentes,

causas que se eternizan,

y una permanente apelación al “respeto institucional” para evitar explicaciones.

El patrón es reconocible en gobiernos autonómicos, ministerios, empresas públicas y entornos presidenciales.

Extremadura no es el problema.

Es el espejo.

VI. EL CIUDADANO COMO VARIABLE IRRELEVANTE

Todo este engranaje tiene un coste real:

la desafección, el cinismo, la retirada moral del ciudadano.

Cuando la gente percibe que:

dimitir no sirve para aclarar nada,

investigar no conduce a nada,

y votar no cambia los comportamientos,

la democracia deja de ser un sistema de control y pasa a ser un ritual vacío.

CIERRE DE LA SEGUNDA PARTE.

Nada de lo descrito requiere teorías conspirativas. Basta observar cómo se comporta el poder cuando se siente amenazado: se protege, se encapsula y se reproduce.

Tercera parte.-

LA CÚSPIDE

Presidencialismo informal, poder personal y la evaporación de la responsabilidad política

Si en la primera entrega la pregunta era ¿truco o trato?, y en la segunda se desnudaba el mecanismo, esta tercera aborda lo que normalmente se elude: la cúspide que hace posible todo lo anterior. No por acción directa necesariamente, sino por clima, incentivos y ejemplo.

En política, como en física, la gravedad no se ve, pero lo explica todo.

I. DEL GOBIERNO DE PARTIDO AL PODER PERSONAL

España no es formalmente un régimen presidencialista. Sin embargo, funciona cada vez más como uno, aunque sin sus contrapesos clásicos. No hay separación estricta de poderes, pero sí concentración de decisiones, disciplina vertical y lealtades personales.

El resultado es un presidencialismo informal, donde:

el partido se subordina al líder,

las instituciones se adaptan al relato,

y los territorios aprenden rápidamente qué conviene hacer para no molestar.

En ese contexto, nadie necesita una orden expresa. Basta con interpretar correctamente el ambiente.

II. EL ENTORNO PRESIDENCIAL COMO ZONA DE SOMBRA

Aquí el caso David Sánchez adquiere un valor simbólico que trasciende lo judicial. No se trata de afirmar culpabilidades —eso corresponde a los tribunales—, sino de subrayar una anomalía democrática evidente:

cuando el entorno familiar del presidente aparece reiteradamente en el perímetro de decisiones públicas, la exigencia de transparencia debería multiplicarse, no desaparecer.

Ocurre lo contrario.

El poder presidencial, en lugar de:

promover aclaraciones,

facilitar explicaciones,

o marcar distancias,

opta por el silencio, la compartimentación y la dilación. Y ese comportamiento envía un mensaje inequívoco a toda la cadena institucional:

este asunto no se toca.

III. EXTREMADURA COMO TERRITORIO DE ENSAYO

Las autonomías no son entes aislados. Son terminales del poder central, especialmente cuando el partido gobernante comparte siglas y dependencia orgánica.

Extremadura, con:

debilidad económica estructural,

fuerte dependencia de transferencias,

y un ecosistema mediático frágil,

se convierte en un territorio ideal para ensayar estrategias de contención política:

amortiguar escándalos,

gestionar dimisiones,

y administrar tiempos judiciales.

La renuncia de Miguel Ángel Gallardo encaja aquí con precisión quirúrgica: suficiente para parecer un gesto, insuficiente para aclarar nada.

IV. LA RESPONSABILIDAD QUE NADIE ASUME

En cualquier democracia madura, la responsabilidad política no depende de condenas penales. Depende de estándares éticos, de ejemplaridad y de prevención del abuso.

En la España actual, ese concepto ha sido vaciado hasta quedar reducido a una fórmula retórica:

“respetamos a la justicia”.

Respetar a la justicia no equivale a responder políticamente.

Y sin responsabilidad política, la justicia llega tarde, mal o nunca.

V. CRUCE DE CASOS: EL PATRÓN PRESIDENCIAL

El caso Gallardo–David Sánchez no es una anomalía. Forma parte de un patrón nacional:

entornos presidenciales blindados,

dimisiones tácticas,

investigaciones eternizadas,

y una constante externalización de culpas.

Se repite la secuencia:

aparece la sospecha, se minimiza, se desplaza el foco, se invoca la legalidad formal, y se deja que el tiempo haga su trabajo.

El poder no necesita ganar el debate.

Solo necesita agotarlo.

VI. CUANDO EL ESTADO DE DERECHO SE CONVIERTE EN ESCENOGRAFÍA

El mayor daño no es jurídico. Es moral e institucional.

Cuando el ciudadano percibe que:

la ley se aplica de forma desigual,

la cercanía al poder amortigua responsabilidades,

y las dimisiones no aclaran nada,

el Estado de Derecho deja de ser una garantía y pasa a ser una escenografía. Algo que se representa, pero no se vive.

CIERRE DE LA TERCERA PARTE.

El dilema inicial —¿truco o trato?— empieza a resolverse solo. No porque conozcamos todas las respuestas, sino porque el comportamiento del poder revela sus prioridades.

No estamos ante errores aislados.

Estamos ante un modelo de poder que:

concentra,

protege,

y disuelve responsabilidades.

Cuarta parte.-

EL BLINDAJE

Aforamientos, dimisiones tácticas y la colonización silenciosa del Estado de Derecho

Si la primera entrega planteaba la pregunta (¿truco o trato?), la segunda desnudaba el mecanismo y la tercera señalaba la cúspide, esta cuarta aborda el verdadero núcleo del problema:

no el abuso aislado, sino la arquitectura que lo protege.

Porque el escándalo no es que existan casos.

El escándalo es que el sistema esté diseñado para sobrevivirlos.

I. EL AFORAMIENTO COMO TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN

El aforamiento nació —en teoría— para proteger la función institucional, no a la persona. En la práctica española se ha convertido en una tecnología de blindaje político.

Cuando un cargo público:

cambia de puesto,

accede a un escaño,

o altera su situación institucional,

no lo hace solo por estrategia política, sino por cambio de juez natural, de ritmo procesal y de marco de presión.

La sospechosa renuncia de Miguel Ángel Gallardo a su escaño en la Asamblea de Extremadura no puede analizarse al margen de esta realidad estructural. No se trata de imputar intenciones, sino de constatar hechos:

las dimisiones en España no suelen aclarar, suelen reordenar el tablero.

II. LA DIMISIÓN TÁCTICA: CUANDO IRSE NO SIGNIFICA ASUMIR

En democracias sanas, dimitir equivale a:

asumir responsabilidades,

facilitar la investigación,

y restaurar la confianza pública.

En la España contemporánea, dimitir suele significar otra cosa:

ganar tiempo,

rebajar presión mediática,

y recolocarse estratégicamente.

Es la dimisión como movimiento defensivo, no como acto ético.

No limpia. Enfría.

III. EL PAPEL DE LA FISCALÍA: ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL SILENCIO

La pregunta que retumba desde el Congreso —“¿de quién depende la Fiscalía?”— ya no es retórica. Es estructural.

Cuando la Fiscalía:

actúa con celo frente a la disidencia,

persigue expresiones críticas,

o se muestra extraordinariamente prudente en casos que afectan al poder,

el problema no es jurídico, sino de credibilidad democrática.

La percepción ciudadana es devastadora:

el Estado no es neutral; administra prioridades.

IV. LA OCUPACIÓN INSTITUCIONAL: SIN RUIDO, SIN TANQUES

No estamos ante un golpe clásico, sino ante algo más eficaz: la colonización silenciosa.

Se colonizan:

consejos,

fiscalías,

tribunales,

órganos de control,

y entornos mediáticos.

No hace falta controlar todo. Basta con condicionar lo suficiente para que nada avance sin permiso implícito.

El resultado es un Estado de Derecho formalmente intacto, pero materialmente erosionado.

V. EL CANSANCIO COMO ESTRATEGIA DE PODER

El poder contemporáneo no siempre gana los casos.

Gana por agotamiento.

Procesos largos.

Autos técnicos.

Lenguaje críptico.

Noticias que desaparecen.

La ciudadanía deja de seguir el hilo. Y cuando lo pierde, el poder ya ha ganado.

VI. CRUCE FINAL DE CASOS: EL PATRÓN COMPLETO

Cuando se cruzan:

nepotismo,

dimisiones tácticas,

aforamientos,

fiscalías dependientes,

y tribunales saturados,

emerge un patrón inequívoco:

no es corrupción episódica, es gobernanza degradada.

El caso Gallardo–David Sánchez no es excepcional.

Es didáctico.

VII. ¿TRUCO O TRATO? LA RESPUESTA FINAL

Llegados aquí, el dilema se resuelve solo.

Truco, para la ciudadanía:

opacidad,

desgaste,

y desafección democrática.

Trato, para el poder:

tiempo,

protección,

y continuidad.

Ese es el contrato no escrito que define hoy demasiadas instituciones españolas.

CONCLUSIÓN GENERAL DEL DOSSIER

No estamos ante una suma de errores, sino ante una normalización del abuso.

No ante personas desviadas, sino ante incentivos perversos.

No ante una crisis puntual, sino ante una forma de gobierno.

Como advirtió Ortega y Gasset, cuando las instituciones dejan de servir a la verdad y se limitan a gestionar relatos, la barbarie ya no es externa: es administrativa.

Este dossier no acusa.

Documenta.

No sentencia.

Expone.

Y deja una última pregunta abierta, más inquietante que todas las anteriores:

si esto es lo que sabemos…

¿cuánto queda aún bajo la alfombra?

ÍNDICE PROBATORIO

Caso Gallardo – David Sánchez

Nepotismo, prevaricación y degradación institucional

I. DOCUMENTACIÓN JUDICIAL (FUENTES PRIMARIAS)

1. Autos judiciales relevantes

Auto de la jueza Beatriz Biedma (abril de 2024) Propuesta de procesamiento de: Miguel Ángel Gallardo (Presidente Diputación de Badajoz) David Sánchez (hermano del presidente del Gobierno) Otros cargos públicos de la Diputación

Tipificación provisional: Prevaricación administrativa Tráfico de influencias

Conceptos clave: “Relación estrecha” “Delito de despacho” “Punta del iceberg”

Auto de procesamiento de 28 de abril de 2025 Ratificación de indicios racionales de criminalidad

Señalamiento de creación ad hoc del puesto

Conexión temporal con la carrera política de Pedro Sánchez Auto de la Audiencia Provincial de Badajoz (desunificación de acusaciones populares) Fundamentación en: Art. 24 CE (derecho a la tutela judicial efectiva) Arts. 109 bis y 113 LECrim

Reconocimiento explícito de la dimensión política del procedimiento

Fin de la fase de instrucción y apertura de juicio oral

II. PRUEBAS DOCUMENTALES DIRECTAS

2. Correos electrónicos aportados por la UCO

Correos numerados: 300 585 679

Contenido probatorio: Comidas informales Contacto fuera de horario laboral Coordinación de plazos administrativos

Valoración judicial: Acreditan relación personal estrecha Refutan declaraciones bajo juramento



3. Correo clave sobre “plazos mínimos”

Cadena de correos sobre: Creación del puesto Tramitación exprés

Respuesta de Gallardo: “Estupendo”

Valoración de la jueza: Interés específico solo por ese puesto Ausencia de neutralidad administrativa



4. Correos eliminados

Cuenta institucional como alcalde de Villanueva de la Serena

Imposibilidad de recuperación

Valoración judicial: Obstrucción a la reconstrucción completa del proceso Indicio de destrucción deliberada de pruebas



III. DECLARACIONES JUDICIALES (CONTRADICCIONES)

5. Declaración de Miguel Ángel Gallardo (8 enero 2025)

Afirma: Relación mínima con David Sánchez Desconocimiento del parentesco Ninguna intervención en la creación del puesto

Contradicciones: Correos UCO Jerarquía institucional Contexto político



6. Declaración de David Sánchez (9 enero 2025)

Niega irregularidades

Defiende mérito profesional

Incompatibilidades: Diseño singular del puesto Adecuación exacta a su perfil Coincidencia temporal con ascenso político del hermano



IV. INDICIOS CONTEXTUALES OBJETIVOS

7. Cronología política coincidente

2014–2016: Pedro Sánchez, SG PSOE

2017: retorno y primarias

2017: creación del puesto en Diputación

2018–2024: consolidación del cargo

2024–2025: investigación judicial

8. Actos públicos y hemeroteca