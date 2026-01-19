Victor Entrialgo: «El único país del mundo»

España es el único país del mundo donde ciudadanos cobardes y mal pagados siguen sin «extraer» a un presidente usurpador que perdió las elecciones, delinque desde Moncloa y les miente a la cara.

El único donde el presidente nombra sus cargos entre los que tiene cogidos por las gónadas, origen de su fidelidad inquebrantable. El único cuyo gobierno, cómplice de Maduro, extrae de Venezuela al presidente bueno en lugar de al malo.

El único donde las ayatollahs de aquí defienden a Maduro y callan sobre las jóvenes que mueren en Irán, que ha financiado a las que gritan histéricas sobre Julio Iglesias y callan sobre Pablo Iglesias, Errejón, Monedero o los pederastas protegidos por Yolanda Díaz.

El único donde no hay vivienda y despues de siete años no han puesto ni la primera piedra. El único donde Feijoo chantajeado, víctima de un golpe de Estado, va a visitar al jefe de los chantajistas porque le ha dicho su sondólogo, que es lo que más conviene, no al país, sino a su secta. Estamos en manos de hechiceros.

El único donde la gente no tiene casa y los ricos del ibex 35 que siguen apoyando a un gobierno «sociocomunista-separatista» disgregador de la Nación.

El único donde tras salir por una puerta giratoria del poder algunos factotums de los partidos facturan ahora millones de euros con «consultorías» donde la medicina son los contactos de dentro.

El único donde en lugar de denunciar en su momento, una asociación trae cinco años despues a unas señoras de Dominicana donde amigos de Zapatero preparan el césped a Sanchez, a contar no sé qué historias de Julio Iglesias mientras cacatúas de salida y gacetilleros de mármol se lanzan como buitres a por carnaza de montaje y escándalo.

El único donde las arrecogías de la izquierda, que han cambiado más de chaqueta que de modisto, traicionando lo mismo a políticos que al buen gusto, temen perder los trapos con que tapan sus fulares y sus ombligos de antaño y expanden el veneno de su «envidia de falonsterio» sin hacer otra cosa que entrar y salir de su armario e incrementar su patrimonio.

El único país donde a pesar de records de recaudación continúa subiendo todo y la izquierda pretende gobernar con subvenciones, sin que se produzca nada. El único donde, por culpa de esta partitocracia, no se planifica nada y se improvisa todo.

Ha habido antes otros Césares de sauna y caminar amanerado pero éste es el único al que no sólo no le dió igual que su mujer no fuera honrada ni lo aparentara, sino que, debiéndole su ascenso, se lo organizó él.

El único que desoyendo el clamor de una Nación que sólo quiere paz social solidaridad y olvidarse de los políticos, por consejo de asesores y lacayos introduce la discordia y entrega su alma a yo qué sé cuantos diablos a cambio de poder en lugar de luz y nos entretiene con la ayuda de televisiones que dan una de cal y otra de arena con payasos, fútbol y distracción pero pan, lo que es pan, cada vez menos.