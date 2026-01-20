Sebastián Urbina: «Objetivo: provocar miedo»

‘Pende sobre nosotros una emergencia climática con consecuencias devastadoras… Está en juego nuestro bienestar. Por eso son tan peligrosos los discursos negacionistas que enarbola un sector de la derecha política’.

Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. (ElMundo/Anuario 2022.)

¿Por qué meter miedo? Para que los ciudadanos se asusten y acepten lo que digan y hagan los gobernantes. Todo será por nuestro bien.

Terminemos con el ‘histerismo climático’, una religión laica que, convenientemente promocionada, consigue atemorizar a buena parte de la población. Recuerden que los voceros del cambio climático silencian lo que dicen los científicos que discrepan de las previsiones climáticas apocalípticas. Sugiero leer ‘Premoniciones’, de A. Tarancón y J. del Valle, ‘Falsa alarma’ de B. Lomborg, y ‘Las mentiras del cambio climático’ de J. Alcalde.

¿Se acuerdan de la suspensión de libertades de los dos Estados de Alarma activados por Pedro Sánchez, por nuestro bien?

‘Puntilla judicial al Gobierno: el TC declara inconstitucional el segundo estado de alarma. Tras las recientes sentencias con las que tumbó el confinamiento de la primera alarma y el acuerdo de la Mesa del Congreso que congeló los plazos reglamentarios en la Cámara, esta resolución da la puntilla judicial al Gobierno de Pedro Sánchez y sus fórmulas para combatir la pandemia’. (El Confidencial/27/10/2021.)

Resulta que la restricción de libertades, por nuestro bien, eran inconstitucionales. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional tuvo libertad y dignidad suficientes (no estaba Conde-Pumpido) para resolver como debía.

A esta peligrosa vileza hemos llegado. ¿Cómo ha sido posible?

Porque la mayoría de los medios de comunicación/manipulación, adecuadamente subvencionados por el gobierno socialista, han incumplido el deber de decir y buscar la verdad. Han sustituido este noble objetivo por el de ser agradecidos siervos mediáticos del puto amo.

¡Socorro, la ultraderecha!

Cuanto mayores son las infamias de este gobierno socialista, eliminando el delito de sedición para que sus socios golpistas puedan repetir- gratis- el golpe de Estado que han anunciado que repetirán, y rebajando el delito de malversación, también por exigencia de los separatistas antiespañoles, anuncian una ¡alerta antifascista!, como si el peligro fuera el PP. De Vox ya ni hablamos. Pablo Iglesias, pide al gobierno que encarcele a Jiménez Losantos y Eduardo Inda, por ser agresores fascistas. La chusma comunista de siempre. ¡Y hay siervos que les votan!

Características de la chusma progresista. Primero, no tienen vergüenza. Segundo, esperan que el adoctrinamiento del sistema educativo y la labor sectaria de los medios de comunicación/manipulación, bastarán para someter las conciencias de buena parte de la población a sus consignas.

La extrema izquierda y el feminismo radical, que sostienen al dictador Sánchez, censuraron a los que se oponían a la Ley Trans, aprobada el 22 de diciembre 2022, y que permitía a cualquier persona de nacionalidad española y mayor de dieciséis años, solicitar el cambio de sexo ante el Registro Civil. El gobierno impidió que familias y expertos médicos, profesores de psicología y bioética, acudieran al Congreso para alertar del peligro de esta ley, especialmente para los menores.

Y Alberto cree que con ‘gestión y moderación’ puede arreglar los problemas de España. No puede. ¿Por qué? Porque domina el lenguaje de la ‘nueva izquierda’, y, por tanto, otra manera de entender el mundo y las relaciones entre los seres humanos, respaldados por su dictadura políticamente correcta y sus criadas mediáticas subvencionadas.

‘Elma Saiz (ministra portavoz) usa TVE para llamar «xenófobo», «racista» y «cobarde» a Feijóo’. (LD)

Penúltima idiotez política de Alberto. ‘No intentaré pactos para poder gobernar si no gano las elecciones’. O sea, entre poder gobernar con Vox, o que gobierne Sánchez, lo último.

Sugiero ‘La batalla cultural. Reflexiones críticas para una Nueva Derecha’ de Agustín Laje, y verán la suicida ridiculez de esta derecha acomplejada.

Como dice Jesús Cacho, ‘Este es un país en el que un partido como Vox, perfectamente constitucional, es un peligro sin paliativos para las libertades, mientras que partidos comunistas, separatistas, xenófobos y supremacistas, que abominan de la España de ciudadanos libres e iguales, son la cosa más «simpática» y homologable del mundo’.

El presidente de Andalucía, el pepero Bonilla: ‘Vox da más miedo al electorado que ERC y Bildu’. Será electorado gilipollas, como el propio Bonilla.

Veremos si el indómito pueblo español aplaude a sus enterradores. Otegi (Bildu) socio del corrupto/traidor Sánchez, exigía/exige una República Confederal entre Navarra y el País Vasco. El PSOE dispuesto a dialogar y el PP con ‘gestión y moderación’.

Elecciones Extremadura. Vox dobló sus resultados anteriores. Si el PP quiere su apoyo para gobernar y Vox exige respeto a su programa, ¡extorsiona!

PP y PSOE se han dejado chantajear por los separatistas antiespañoles durante décadas, y ahora, fingen que se escandalizan porque Vox exige respeto a sus votos.

No tienen vergüenza.

En febrero elecciones en Aragón. ¡Vamos, aragoneses!¡Colleja al bipartidismo!

¡Socorro, la ultraderecha!