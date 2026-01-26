Ramiro Grau Morancho: «A Sánchez solo podrán echarle los “socialistos”, y para seguir tetando de la vaca pública»

El 18 de enero de 2026, los españoles sufrimos un golpe en nuestros corazones, ante la catástrofe ferroviaria, al que se unió la impotencia de no poder hacer nada, y de ver que estamos en manos de inútiles, cuando no de criminales, que también.

Sánchez ha desaparecido en combate, y nada sabemos de él, como no sean sus fotos en escenarios internacionales, donde va como convidado de piedra, pues ya es un cadáver político, con patas.

Y Moreno Bonilla, que es tonto hasta almorzar, y después todo el día, se afana en dar explicaciones, y en salir en los medios, como si el culpable fuera el PP, y tuviera que excusarse…

Con lo cual, la población andaluza se va a quedar, en el subconsciente con su careto, y le van a asociar, inexorablemente, al genocidio del régimen sanchista sobre cuarenta y cinco personas, por ahora…

¿En qué centro de educación especial, para discapacitados intelectuales, selecciona el PP a sus pipiolos, digo dirigentes…?

Siguiendo las directrices del sanchismo, los peperonis llevan cinco días sin decir, prácticamente, esta boca es mía, “por respeto a los muertos”, como dice el PSOE, cuando realmente, y por respeto a los muertos, hay que esclarecer lo sucedido, y exigir las responsabilidades penales correspondientes.

Porque estamos ante crímenes, al menos de homicidio imprudente, aunque más bien pienso que doloso, al abandonar totalmente las obligaciones debidas de conservación y mantenimiento de las vías.

Y propiciar así la muerte de cuarenta y cinco personas, por ahora, repito.

¿Qué le hace suponer al PP que apoyando al PSOE llegarán algún día al poder…?

El PP tiene dos grandes taras, o defectos, genéticos o congénitos, y que son los siguientes:

Piensan que van a suceder al PSOE, que va a caer como una fruta madura, y es un gran error.

Caerá Sánchez, y espero que pronto, pero no la banda, que le sustituirá por otro.

¡Y a seguir disfrutando de la teta pública!

Creen que VOX les roba millones de votos, y no se dan cuenta de que los votantes de VOX, muchos ex votantes del PP, nunca volveremos a votarles, ante sus continuas traiciones.

¡Y que VOX ha venido para quedarse!

En resumen, Sánchez solo caerá cuando los dirigentes del PSOE vayan viendo que se quedan sin teta pública, y como son miles, todos ellos generarán un movimiento en contra del “amado líder”, por simples razones de supervivencia…económica.

Que ya sabemos que la mayoría vienen de la indigencia, intelectual, económica, profesional y social.

Y no tengo confianza alguna en Feijóo, vista la experiencia de Galicia, que lo único que haría es perpetuar la “obra” de Sánchez, es decir, el hundimiento de España.