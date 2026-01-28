Ramiro Grau Morancho: «Ave Sánchez, morituri te salutant, dicen Alegría, Puente, y otros»

Sánchez es una persona predecible: hace siempre lo contrario de lo que dice.

Por eso, y si fuera Puente, Alegría, etc., me preocuparía mucho.

El denodado apoyo a Puente tiene su justificación, para utilizarlo como muro contra sus propias responsabilidades, ante el genocidio de Adamuz, pero no cabe duda de que solo es cuestión de tiempo que caiga.

¡Así tendrá más tiempo para dedicarle a su hijo recién nacido!

Y el caso de la incontinente Pilarín Alegría, tan maja ella, y más de pueblo que las bellotas, también es digno de elogio, pues ha sido enviada al matadero político de Aragón, y será sacrificada para acabar con el muerto Lambán, y sus presuntos herederos políticos.

A pesar de haber sido ministra y portavoz del gobierno (en su caso, más bien portacoz), cuatro años y medio, resulta obvio que de dónde no hay no se puede sacar, y que la señora Alegría es más corta que un corcho.

Decir que estudió la carrera de magisterio en la ¡Universidad de Teruel!, cuando en Teruel no hay universidad alguna, pero sí centros universitarios, de la Universidad de Zaragoza, es de juzgado de guardia…

Es más, los títulos universitarios van firmados por el Rector de la Universidad que los expide, en nombre del Rey, y no saber ni donde se ha estudiado, es para hacérselo mirar.

Pero ella va, feliz y contenta, a cumplir con su deber…, que es sacrificarse, como esas viudas a las que se quema tras fallecer el marido.

Y el problema es que la señora Alegría está sufriendo la campaña en su contra no de Azcón, sino del propio Sánchez, llegado a pactos antinatura con los separatistas catalanes, por ejemplo, o intentando legalizar a más de ochocientas mil personas que viven en nuestra Patria de forma totalmente irregular, y que en pocos meses rebasaremos la frontera de los cincuenta millones de habitantes en la vieja piel de toro, y emprenderemos camino hacia los cien…

Al fin y al cabo, ¡en África hay más de mil quinientos millones de personas, y la mayoría están deseando venir a vivir por cuenta nuestra!:

Asistencia sanitaria gratuita,

Educación gratuita,

Ropa y alimentos gratuitos en Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, etc., instituciones todas ellas que viven de subvenciones públicas, es decir, del dinero de nuestros impuestos, etc.

¿Cómo no van a venir, si nosotros, en su situación, haríamos lo mismo…?

Además, en España los criminales y delincuentes no tienen miedo a la policía y guardia civil, sino más bien al contrario, pues el régimen comunista sanchista les impide emplearse a fondo, y cumplir con su deber.

En resumen, somos el paraíso de la delincuencia internacional, y lo vamos a pagar muy caro, con este efecto llamada, que tanto se propicia.

Guarden su tarjeta del metro o el bus, el ticket del supermercado (o cómprenlo a otra persona), en fin, cualquier documento que pueda acreditar que han vivido en España durante los últimos cinco meses, y todas las prestaciones y ayudas del estado de bienestar español serán suyas.

Y no se preocupe por los costes: los pagaremos nosotros, los sufridos y exprimidos contribuyentes nativos.

Lo que podríamos decir los primos…