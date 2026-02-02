¿Para qué compró Sánchez la Internacional Socialista?

Pedro Sánchez Pérez-Castejón podría haber comprado la presidencia de la Internacional Socialista (IS) con dinero de la dictadura chavista procedente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Es la acusación de Víctor de Aldama Delgado en la Audiencia Nacional, afirmando que tiene en su poder un sobre de PDVSA, con la palabra “confidencial” en la parte inferior del anverso, remitido el 4 de febrero de 2020 por Manuel Quevedo Fernández, Ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, en el que habría información sobre entregas de dinero al PSOE procedentes de esa empresa estatal venezolana. Aldama quizás entregue la carta y su contenido en su próxima declaración ante el juez Santiago Pedraz Gómez y el fiscal Anticorrupción Luis Pastor Motta, aunque fuentes del entorno del comisionista y procesado aseguran que lo guarda como “prueba de vida”. Un as en la manga que usará sólo en el momento adecuado.

Si Aldama tiene esa sobrecarta (fotografiado por la UCO a Luis Alberto Escolano, hombre de confianza de Aldama) con pruebas irrefutables de financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, tendría en sus manos buena parte de lo que queda de Legislatura y certificaría, una vez más, que Sánchez no se para en barras y que compró ese asiento internacional con dinero de PDVSA enviado al PSOE (¿A través de José Luis Rodríguez Zapatero?) para suceder al griego Yorgos Papandréu y acceder el 25 de noviembre de 2022 a la presidencia de la organización política fundada en Fráncfort (Alemania) en 1951, con sede en Londres (Reino Unido) y a la que pertenecen 132 partidos de ideología socialista, socialdemócrata, laborista y afines en más de 100 países, y que el 22 de mayo de 2013 sufrió un cisma y llevó a la creación de la Alianza Progresista, con sede en Alemania y presidida por el germano Sigmar Gabriel, miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).

Lo sorprendente no es que Aldama declarase que el sobre “es relativo al negocio de hidrocarburos con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional socialista”, sino que ningún partido afiliado a este organismo haya pedido explicaciones a Sánchez y solicitado que se investigue la acusación. El silencio cómplice lleva a pensar que acceder a la presidencia de la IS es cuestión de subasta con dinero ajeno para, desde ella, hacer negocios y trapichear con influencias y demás canonjías. No sorprende que los partidos socialdemócratas estén de capa caída en Europa y que muchos de los que sobreviven hayan devenido en comunistas, populistas y dictatoriales.

Y tampoco extraña que Sánchez utilice la Internacional Socialista como plataforma para favorecer a su familia, a sus conmilitones y a sus negocios y los de Zapatero en países en donde gobiernan organizaciones afiliadas.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL