Ramiro Grau Morancho: «Teruel Existe va a traicionar a España»

¿Tiene algo que ver el pago de 426.000 euros a la empresa de arquitectura del único diputado de Teruel Existe, y de su pareja, con el apoyo de esta formación política al gobierno contra España que se ha pergeñado en la Moncloa…?

Yo diría que sí.

Ese encargo para la “dirección de las obras de construcción del nuevo Hospital de Teruel”, seguramente será el chocolate del loro, una especie de adelanto, y después vendrán concesiones por sumas millonarias.

Está visto que la mejor forma de “triunfar” profesionalmente en España, y aunque parezca una paradoja, es dedicándose a la política, y sino que le pregunten al abogado Roca, que siempre tiene que ir acompañado de un abogado “de verdad”, que realmente conozca el asunto en cuestión…

“OK Diario” y el “Heraldo de Oregón” nos informaban en fechas recientes de que “El PSOE ha dado 426.000 euros a la empresa del diputado de Teruel Existe necesario para investir a Sánchez”.

Empresa radicada en Valencia, para más inri, ¡curiosa forma de “levantar” Teruel!

Ahora se consuma la traición.

Evidentemente, en España andamos sobrados de Condes Don Julián.

¿Hay relación –y consecuencia- entre lo uno y lo otro…?

Yo diría que sí, sobre todo vista la total situación de crisis del gremio de la arquitectura, y lo difícil que resulta conseguir cualquier proyecto o dirección de obra, y más por cantidades de varios cientos de miles de euros.

Nadie podrá acusarme de ser enemigo o adversario de Teruel Existe, sobre todo después de haber dedicado varios artículos a alabar su existencia y actividades, pidiendo explícitamente el voto de los turolenses a esa candidatura ciudadana.

Pero que, como todos los movimiento surgidos de la base, acaban siendo fagocitados por los partidos políticos, o aspirantes a serlo, en este caso un señor procedente de la Chunta Aragonesista, y que lleva más de treinta años intentando meter la cabeza en algún cargo, preferiblemente remunerado, y de poco trabajar, que uno tiene mucho que hacer en su despacho de arquitecto.

La decisión de apoyar al PSOE, a PODEMOS y a los separatistas catalanes y vascos, que perjudicará notablemente a España, Aragón y Teruel, ¿se ha adoptado en una asamblea ciudadana de los miembros de Teruel Existe o no…?

De no ser así, es decir, decisión tomada por todos los afiliados o miembros de la plataforma electoral, algo huele a podrido en Teruel.

Y dudo mucho que los turolenses, personas honradas, trabajadoras, ahorrativas, acostumbradas a la dureza del terreno y del clima, y españoles sobre todo, hayan podido adoptar semejante decisión que atenta claramente contra nuestra Patria.

¡Aunque les hayan prometido el Ave!

Al partido regionalista de Cantabria también le prometieron el Ave, pero han tenido la decencia de rechazarlo, pues Cantabria no se vende por un plato de lentejas, aunque sea con jamón de Jabugo.

Y quiero pensar que Teruel tampoco, sobre todo porque en esta tierra nuestra abunda el buen jamón, y los españoles bien nacidos.