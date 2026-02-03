José Manuel García Albarrán: «Democracia bajo sospecha: Un gobierno de ‘trileros’»

El trilero se define como el ’espabilado’ que quiere engañar a todos, como si fuera el más listo, amparándose en la buena fe las personas.

Pues sí… la impresión que tenemos una gran parte de los ciudadanos españoles, es que este gobierno de ‘trileros’ con sus tejemanejes (enredos poco claros para conseguir algo) está intentando tomarnos por tontos, escondiendo ‘la bolita’ fuera de los tres vasos y ‘llevarnos al huerto’, es decir a ‘su huerto’ de hipocresía y falacia que raya con lo insoportable.

A veces sus actuaciones, explicaciones, justificaciones y promesas no solo ya no convencen a nadie, excepto a sus ‘palmeros ideológicos’ de turno, sino que irritan y enervan a la mayoría de las personas que aún no somos, ni queremos ser esclavos de su tergiversada ideología progresista y que veamos una realidad exenta de ese sectarismo ideológico.

Cuando ocurren catástrofes como el reciente accidente ferroviario de Adamuz (46 muertos) y hemos tenido que aguantar una gran variedad de versiones sobre la causa del accidente, dadas por el Ministro -Óscar Puente- como máximo responsable del -Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible- quien ha tenido que ir modificando y desdiciendo lo ya dicho a medida que las evidencias, o como dicen los juristas, ‘el peso de la prueba’ le podían inculpar. No basta con salir ‘diciendo que da la cara’ cuando ha habido una clara dejación de funciones.

¿Como es posible que no haya dimitido?

¿Como es posible que no le hayan cesado como responsable de Transportes?

Pero aún peor… ¿Como es posible, Sr. Sánchez, que en un mitin electoral en Aragón se permita decir que su ministro, lo ha hecho todo bien?

Con los datos que están saliendo a diario sobre el deplorable estado que presenta la red ferroviaria en general y en particular el estado del tramo que causó el accidente (ADIF no sustituyó 34.000 traviesas defectuosas que se habían detectado en dicho tramo) lo que ha confirmado el propio ministro Puente ¿Quien es el culpable?

Pero es que, Bruselas concedió más de 111 millones al Gobierno de Sánchez en 2024 para cambiar railes y traviesas al ver «obsoleta» la línea Madrid-Sevilla (cuya inauguración fue el 14 abril de 1992 con motivo de la Expo’92) ¡Hace 34 años!

¿En que se emplearon estos fondos?

Según se ha publicado en la prensa, tres Eurodiputados del PP ya han pedido a la Comisión Europea “Que investiguen el destino de los fondos FEDER y ver si fue evaluado el estado de esta línea”. Parte de esta inversión se ha canalizado gracias a los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación y Ayudas al transporte.

Pues si Europa está ‘ayudando generosamente’ a paliar el envejecimiento de las infraestructuras (autovías, carreteras y trazado ferroviario)

¿Nos pueden explicar en que están empleando ustedes esta partida económica?

Se está poniendo ahora sobre la mesa la precariedad no sólo del trazado ferroviario (raíles, traviesas, capa de balasto, soldaduras, etc.) sino del estado de autovías y carreteras con baches y grietas que incluso han provocado ya frecuentes accidentes.

¿Era más importante obligar a comprar las balizas V16?

Cuya utilidad es cuestionada por distintos profesionales incluidos los encargados de regulación y vigilancia del tráfico.

¿Han comprobado la utilidad de la geolocalización?

Pero mucha ciudadanos/as han expresado ya su opinión sobre que han primado más los ingresos obtenidos por el IVA que la verdadera utilidad de la baliza V16. Otra maniobra propia de ‘Trileros’ ¿No?

Un influyente escritor, pensador y militar alemán llamado Ernst Jünger (1895-1998) manifestó:

“Un error solo se convierte en falta cuando se persevera en él”.

Pues miren ustedes este ‘error’, debido a la inacción u omisión del mantenimiento de infraestructuras, se ha convertido ya en ‘falta’ a base de perseverar en él, por no asumir ninguna culpabilidad y seguir ‘negando la mayor’ para salvar ‘el Cargo’.

¡Es sencillamente punible, cobarde y vergonzoso!

Pero si seguimos ‘tirando de la manta’ descubrimos que, a propósito de la DANA, se detectaron graves deficiencias que se habían obviado u ocultado y que de haberse realizado en su día habrían evitado o minimizado en parte las graves inundaciones.

La cuenca Sur, el Barranco del Pollo y todas las ramblas aledañas ya tenían aprobado un estudio hidrográfico de remodelación que la entonces Ministra -Rovira- no debió creer conveniente poner en marcha, o es que ¿Tampoco había fondos para ello?

Y por si no fuera suficiente últimamente varios ingenieros están denunciando el estado y envejecimiento de las presas y diques de los pantanos que soportan gran presión por el creciente volumen de agua debido a las intensas lluvias que se registran recientemente. ¿Cuanto hace que no se realizan obras de mantenimiento o refuerzo en estas estructuras, tan necesarias y construidas en tiempos de ‘el dictador’?

Si se produce la rotura de una de estas presas, bien por fallos de los sistemas de desagüe o por grietas en los muros que puedan reventar, las consecuencias pueden ser catastróficas inundando pueblos enteros y provocando la muerte de miles de personas. Si esto ocurriese… ¿A quien le van a echar la culpa?

Me imagino que podrían echársela al cambio climático, al ingeniero de las presas o incluso ‘al dictador’ por haber dado la orden de construirlas, para que durante casi 80 años paliaran los efectos de la sequía, almacenando y abasteciendo de agua potable a cientos de pueblos y ciudades.

Lo que deben explicar y además claramente es… en que han empleado los cientos de millones de los fondos europeos y los miles de millones que nos están sustrayendo de nuestras economías con unos impuestos abusivos cuya subida ha sido desproporcionada (320.000 millones de euros recaudados en 2025) y una subida del coste de la vida que hace imposible llegar a fin de mes a millones de familias.

Mientras tanto siguen los trileros aprobando por Decreto Ley lo que se les antoja e intentando ‘colar’ vía Ómnibus un ‘amasijo’ impresentable de leyes.

Confiamos que se aclaren las responsabilidades y que, si ha habido dejación o inacción en el mantenimiento de la red, paguen los responsables.

Suerte a todos… los que se la merezcan.