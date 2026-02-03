Sebastián Urbina: «Idiotas/totalitarios con poder»

El escritor David Uclés ha decidido no participar en unas jornadas dedicadas a la Guerra Civil que estaban previstas para principios de febrero en Sevilla, tras conocer que entre los ponentes figuran el expresidente del Gobierno José María Aznar y uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Uclés expresó su renuncia apelando a la coherencia con sus principios personales. «Tengo que ser honesto y fiel a mis valores… justificó su retirada al no poder compartir cartel con quienes definió como «estos dos individuos». Visiblemente afectado, subrayó: «Hay algo que está por encima de los honorarios, del compromiso con los lectores en ese día en concreto en Sevilla, y es… No puedo ir, no me salen ni las palabras». (El Debate)

El dirigente de Podemos (Rubén Sánchez): “no tendría relaciones con una mujer facha porque los partidos de derechas y la gente que piensa como ellas, son franquistas, elitistas, van en contra de los derechos humanos, van en contra de los sistemas públicos, son negacionistas del cambio climático, están a favor de torturar animales como por ejemplo a los toros, son racistas, homófobos y machistas”. (Es.diario)

¿Quién es David Uclés? Es ganador del Premio Nadal 2026, por La ciudad de las luces muertas.

Dice Uclés: Aznar ha sido «uno de los hombres que más daño físico ha provocado al pueblo español», en alusión a la intervención española en la guerra de Irak, mientras que de Espinosa de los Monteros dice que ha contribuido a fundar un partido que atenta contra «los valores por los que lucho». No puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos». (Huffpost)

¿Qué hizo España en la guerra de Irak? España aportó un contingente de 1.300 militares. La Brigada ‘Plus Ultra’ se completó con tropas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Los militares españoles permanecieron en la zona hasta finales de mayo de 2004. Sin entrar en combate. Uclés miente como un bellaco de izquierdas.

En cuanto a Vox y a los valores de los que presume el escritor Uclés. En Internet pueden encontrar los Estatutos de Vox. En el artículo 3, se muestran los ocho fines del partido. El segundo de los fines, dice:

La defensa de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático.

¿Cuáles son los valores por los que lucha el escritor Uclés y que son incompatibles con estos fines de Vox? Esperamos sentados a que el caradura Uclés lo aclare.

Para una persona ‘normal’, el rechazo de Rubén Sánchez- dirigente de Podemos- a relacionarse sexualmente con mujeres de derechas, es más que suficiente para saber que se trata de un idiota peligroso. ¿Por qué? Porque los idiotas políticamente fanatizados- si tienen poder-, son dictadores implacables.

Su ‘jefe’ Pablo Iglesias (fue vicepresidente con el socialista Sánchez), dijo que- si de él dependiera- ilegalizaría al Partido Popular y a Vox. ¿O en un campo de concentración? Son auténtica gentuza totalitaria. Socios de Sánchez.

Resumiendo, Uclés, Iglesias y Rubén, son bazofia totalitaria.

Esta peligrosa tropa no quiere democracia. Quiere una dictadura de izquierdas. Como sus borregos votantes. Miguel Rios, cantante: ‘Votaré al PSOE, haga lo que haga’. Si esta tropa es mayoría, la democracia no existe.

Unas jornadas sobre la Guerra Civil, en Sevilla, han sido suspendidas por las graves y violentas amenazas de Podemos y afines, según Pérez Reverte, uno de los organizadores.

Imagine que las amenazas, graves y violentas, no fueran de Podemos, ¡¡socio del gobierno Sánchez!! Que fueran de Vox. ¿Qué pasaría? Manifestaciones exigiendo la ilegalización de Vox, las criadas mediáticas subvencionadas acusando a Vox de fascismo, etcétera. Aunque los jóvenes parecen haber despertado y no tragan la basura políticamente correcta. O sea, fachas.

Parte de la sociedad española es políticamente inmadura, dicho muy finamente. Si es mayoría, España está acabada y arruinada. No es casual que el socialista Sánchez sea Presidente, con socios comunistas, separatistas, golpistas y filo terroristas. ¡Lo llaman ‘progreso’! ¡Hay que ser idiota!

Esta es la dramática situación de España. 2026. La invasión inmigratoria ilegal, que el dictador Sánchez (y los comunistas podemitas) quieren legalizar, rematará la faena. 500.000 ilegales sin papeles legalizados, más sus familias. Por Decreto, sin pasar por el Congreso. Es dramático, y monseñor Argüello en la higuera.

Vox no es el peligro, votante atontadito. El peligro- para la democracia y para España-, es que los votantes, tibios/centro/centrados, y los fanatizados socialistas- sean mayoría. Ellos nos han conducido a la pocilga actual.

Miserable (votantes incluidos) partido socialista. ‘Sánchez pacta con Bildu sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea’. (El Debate)

Dais asco a la gente decente.