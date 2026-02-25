El regreso de Boris Karloff 2.0

El Gobierno Frankenstein ha rechazado, o ignorado, las múltiples solicitudes habidas en el Portal de Transparencia, mostrando opacidad en temas clave. Las preguntas sin respuesta se centran en el uso de aviones Falcon por Pedro Sánchez, detalles de reuniones sobre desinformación, costes de viviendas de ministros, y gastos de seguridad. En 2025, la opacidad en el Palacio de la Moncloa ha aumentado, bloqueando información sobre la gestión de crisis como la DANA.

Si, a esta realidad, sumamos la noticia estrella del día, exclusiva del periodista Miguel Ángel Pérez, sobre el estado de salud del Gran Hermano, cabe presumir que, sea verdad o mentira, si se ha filtrado es porque así convenía al nuevo relato; próximamente en las carteleras subvencionadas de España. Porque ´Su Sanchidad´, nunca da puntada sin hilo.

No será la primera vez que el sátrapa utiliza ´el palo de la pena´, (baste recordar aquel ´…yo estoy bien´, o el de ´…son las cinco y aún no he comido´). De momento, si mi suposición es cierta, y de lo que se trata es de buscar la empatía, por compasión, de los menos ilustrados, hay un dato que refuerza mi teoría, y es el incremento habido, en Moncloa, de 15.400 euros, a sumar a la ya obesa partida de maquillaje y peluquería, de Presidencia.

Este hecho ha sido tomado, por las vacas sagradas del periodismo patrio, como un intento desesperado de corregir el lamentable aspecto del Líder Supremo, en sus últimas comparecencias públicas, con aspecto de ´extra´, de una serie barata de zombis, hecha por la televisión turca.

Repito, no se trata, en mi opinión, de conseguir mediante maquillaje, un aspecto más lozano y saludable del ´puto amo´; no. Simplemente se trata de todo lo contrario, pero esta vez de un modo creíble, utilizando para ello un maquillaje convincente, que toque ´el palo de la pena´, despertando la compasión y empatía de ´babiecas´, ´buenistas´, desmemoriados, ´therians´, ´xharos´, y demás patulea.

Aunque también es posible que estemos presenciando, en tiempo real, un ´remake´ del Retrato de Dorian Grey. Y es que todos aquellos que hacen negocios con el diablo, acaban igual.