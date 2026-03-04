La diferencia entre un trapo y una bandera

Dicen que lo que diferencia un trapo de una bandera, es que esta última ha sido bautizada con sangre, sudor y lágrimas.

Así pues, la bandera de la Unión Europea, hasta la fecha, no ha sido más que un trozo de tela, un trapo, y mucho tendrían que cambiar las cosas en esta, woke y tibia, Europa, para que algún día se pueda convertir en bandera, a pesar de los sueños húmedos de Von der Brujer, de montar con la vida de nuestros hijos, su propia mesnada.

Su propio ejército, y así alcanzar su fantasía, (vaya pesadilla), de ser la primera ´mariscala´; aun a riesgo que algún sindicalista disléxico, se la intente comer a la plancha.

Ahora bien, si las ínfulas belicistas de ´madame Pfizer´, llegasen a ´ramos de comisionar´, y si para el bautismo de su trapo, buscan voluntarios, conmigo que no cuenten, porque, un servidor, por esta Europa de logia y mandil, por esta Europa mercantilista, antipatria y anticristiana, un servidor no piensa derramar una sola gota de sangre, ni de sudor; ni de lágrimas.

Todo lo más, les doy lo que les quede en el rostro, tras esputarles en la cara.

Y ya pueden dar gracias.