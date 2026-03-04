Y ya pueden dar las gracias

La diferencia entre un trapo y una bandera

Sangre, sudor y lágrimas

Patria, bandera, España
Patria, bandera, España. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Arturo Pérez Reverte

PÉREZ-REVERTE, EL POETA ORGÁNICO DE LA PARTITOCRACIA

Dicen que lo que diferencia un trapo de una bandera, es que esta última ha sido bautizada con sangre, sudor y lágrimas.

Así pues, la bandera de la Unión Europea, hasta la fecha, no ha sido más que un trozo de tela, un trapo, y mucho tendrían que cambiar las cosas en esta, woke y tibia, Europa, para que algún día se pueda convertir en bandera, a pesar de los sueños húmedos de Von der Brujer, de montar con la vida de nuestros hijos, su propia mesnada.

Su propio ejército, y así alcanzar su fantasía, (vaya pesadilla), de ser la primera ´mariscala´; aun a riesgo que algún sindicalista disléxico, se la intente comer a la plancha.

Ahora bien, si las ínfulas belicistas de ´madame Pfizer´, llegasen a ´ramos de comisionar´, y si para el bautismo de su trapo, buscan voluntarios, conmigo que no cuenten, porque, un servidor, por esta Europa de logia y mandil, por esta Europa mercantilista, antipatria y anticristiana, un servidor no piensa derramar una sola gota de sangre, ni de sudor; ni de lágrimas.

Todo lo más, les doy lo que les quede en el rostro, tras esputarles en la cara.

Y ya pueden dar gracias.

TIENDAS

TODO DE TU TIENDA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas de tu tienda online favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

nginx/1.29.5

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]