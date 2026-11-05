Darwin y el ‘oscargután’

Observamos admirados la capacidad de animales, peces y plantas, de evolucionar adaptándose al medio en el que viven. Eso cuadra perfectamente con la teoría de la evolución de Darwin, y pocos se atreven a discutirlo.

Personalmente, me confieso defensor de la teoría ´creacionista´ versus la ´evolucionista´, sin embargo, nunca he puesto en duda la capacidad de las diferentes especies para evolucionar adaptándose al medio, en aras de su propia supervivencia, sino a la total carencia de evolución, a excepción de la especie humana, en facultades racionales, emotivas, y éticas.

Al fin y al cabo la especie humana, que es de las más jóvenes, ha compartido el mismo medio, que el resto de las especies, por lo que, si Dios no existe y Darwin tenía razón, en estos momento tendríamos conejos dando conferencias en la Sorbona, gallinas construyendo y pilotando aviones, a champiñones componiendo música, a burros escribiendo tratados de filosofía, a berenjenas formulando física cuántica, y a un orangután dirigiendo la red ferroviaria… ¡Bueno, la excepción confirma la regla!

Según la teoría de la evolución, el “LEPISMA SACCHARINA”, más conocido como “pececillo de plata”, es un ´bichito´ que suele pulular en nuestros hogares, especialmente entre los libros, tiene una antigüedad de 400 MILLONES DE AÑOS. Si le aplicamos la teoría darwiniana, en la actualidad, el “pececillo de plata”, debería estar escribiendo libros, en lugar de comérselos, y nosotros, en pelotas pelando plátanos, en el zoo de Villa Pececilla de la Sierra Plateada. Pero claro, para conocer el ´lepisma saccharina´, hace falta tener en casa bastantes libros, ya que solo con el de la autoescuela, difícilmente sobrevivirán.

Exceptuando al ser humano, ¿qué otra especie ha evolucionado lo más mínimo en el aspecto racional, filosófico, ético, moral, emotivo, o cultural? Y máxime teniendo en cuenta la existencia actual de especies, mucho más antiguas, en millones de años, que el ser humano.

Pero es que, además, da la casualidad de que esta realidad del mundo en que vivimos, coincide plenamente con lo escrito en la Biblia hace miles de años:

«Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya; a imagen de Dios le creó; macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: «Sed fecundos y multiplicaos y ocupad la tierra y SOMETEDLA; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra…» Y vio Dios cuanto había hecho, y que todo estaba bien. Y atardeció y amaneció: Día Sexto”». Génesis, 1: 26-31.

¿Casualidad? ¡Mucha! Y cuando la casualidad es mucha, pasa de ser casualidad para convertirse en causalidad.