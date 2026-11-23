Las presentadoras sacan un hombro al aire en un telediario como en una boda vespertina. Las tertulianas y diputadas junto a la lengua viperina sacan la moda lencera fuera de contexto porque no la ponen donde deben. En casa.

No hay nada más «pallo» que vestirse, no ya a la moda, sino como «todas» las demás. No hay pobres y ricos. Hay gente con buen gusto y hay gente con malo. Y hasta sin él. La autenticidad, que es el hombre o la mujer, que es el estilo, brilla por su ausencia. Ni saben estar ni vestirse. No se visten en cada momento y lugar como son, sino cómo les tienen que ver hoy. Sanchez es un hombre sin dignidad y sin alma. La tiene en «el almario» del que no termina de salir. Ahora al menos ya sabemos cuales son sus «lecturas». Si te has criao en un prostíbulo no sabes más que bambolearte y hacer cola en la barra esperando a las izas y suripantas. Podría ser por descuido o comodidad pero mientras dan la lengua incansables en los platós sin pasarlo por la cabeza algunas usan el deshabillé como ordinarias, porque de repente lo hacen todas.

Ya no les vale para nada en casa, y en lugar de dejarlo para trapos o en las cajas repletas del trastero de Yoli se lo ponen para que sea vea como la antigua combinación. Y encima creen que van a la moda.

Estas son las chonis que van a votar a Sanchez porque dicen que es guapo. Un hombre que entra y sale de los temas con frases precocinadas por sus asesores y no se le ha escuchado un sólo pensamiento propio. Hay que ser palurdo para llevar el traje tan apretado que se le ve el ridículo pizarrín y casi hasta la próstata.Las que hablan del voto igualitario, feminista, de liberación, de Rufián, la Colau o Irene la Chonhistérica que, mientras Sanchez recogía el dinero del puticlú, ella junto a la otra niña del exorcista giraban sus cabezas y en ocho años convertían España en un patio de corrala. Bailan y comen gambas mientras parece que se han pasado la vida en un afterhours. Ni saben estar, ni siquiera, cuando procede, saben desvertirse.