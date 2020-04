Casado destroza a Sánchez y Olona revienta a Iglesias sacando en el Congreso a la ‘Gestapo’ de Ferreras, Newtral y Maldita

El primer Pleno concierta normalidad, este 15 de abril de 2020, dentro de lo que cabe, con cuatro gatos como diputados sentados en la bancada, en un Congreso desangelado, con la tristeza y la preocupación como acompañantes de los representantes políticos y, sobre todo, de los ciudadanos.

Pablo Casado arrancó poniendo fino a Pedro Sánchez en su ‘pregunta’ de esta ocasión:

«Inútil, indigno, irresponsable, desleal…» Estos son los piropos que me dedicaron por apoyar el Estado de Alarma cuando sus socios le dejaron tirado, y cuatro son los minutos que nos ha dedicado en 24 días. ¿Esta es la desescalada política y el espíritu del pacto de corazón que nos ofrece? ¿Esta es la lealtad que nos impone con una mano mientras con la otra suelta al doberman clásico del PSOE? Señor Sánchez, los acuerdos se basan en la confianza, y de usted ya no se fía nadie. […] Usted no es el Rey, por mucho que nos invoque a una ronda de consultas, si usted quiere pactar algo hagámoslo en el Congreso.