Gamarra deja KO a Calvo: «¿Cómo valora los primeros días de Bildu en la dirección del estado?»

El primer Pleno en el Congreso tras el debate de Presupuestos Generales del Estado dejó un monográfico en la práctica en la tribuna durante el arranque de la sesión: el apoyo de Bildu EH al Gobierno.

Pablo Casado centró toda su intervención en afearle a Pedro Sánchez este acuerdo, y después remató la jugada Cuca Gamarra, portavoz el grupo Popular en el Congreso, en su pregunta a la vicepresidenta Carmen Calvo. Una sola frase sintomática, muy efectiva y efectista, que destroza a los grupos del Ejecutivo:

En la segunda intervención Gamarra desarrolló su apaleo al Gobierno y en especial a la Vicepresidenta:

Mire, señora Vicepresidenta, decía usted hace poco más de un año que no iban a pactar con Bildu. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Ahora niegan el pacto, pero ustedes siempre mienten y por eso ya no engañan a nadie. Lo que ha cambiado es que cada día ustedes son menos PSOE.

Poco después llegó el turno como es habitual en el Pleno a Teodoro García Egea, del PP, para cuestionar a Pablo Iglesias, Vicepresidente Segundo:

Tengo que reconocerle mi enhorabuena. Ha hecho esta semana usted un trabajo muy importante; quitarle la careta a Pedro Sánchez. Muchos españoles pensaban que Sánchez no es como usted pero no tenía más remedio que tenerle, pero ahora se ha descubierto que Sánchez está donde quiere, abrazando a Bildu y a Podemos. Hoy sabemos que no quería gobernar con Ciudadanos ni con Rivera, ni con Arrimadas. Esta es su verdadera cara. Hubo un Pablo Iglesias que fundó el PSOE y hay otro que lo acabará. Citando a un ilustre socialista; «después de los pactos con Bildu, al PSOE no lo va a conocer ni la madre que los parió».