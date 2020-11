Vallés: «Vara debió tomar más dosis para cortar el vómito al ver que nadie del Gobierno cuestionaba a Bildu»

Directo como una daga al corazón del socialismo.

Vicente Vallés se marca este 15 de noviembre de 2020 una tribuna en La Razón en la que analiza la deriva del Gobierno Sánchez echándose en los brazos de EH Bildu para pactar algo tan esencial como los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Asegura el también presentador de las Noticias de las 21 horas de Antena 3, que Guillermo Fernández Vara debió de haber ingerido más dosis del fármaco para frenar los vómitos que le producía el acuerdo entre el PSOE y los herederos políticos de ETA:

Resalta Vallés que el acuerdo con Bildu dice mucho de la degradación de la política en España:

Recuerda las famosas palabras de Pedro Sánchez, cuando decía con chulería que él no pactaría jamás con Bildu:

Así lo pensaba también Pedro Sánchez en otros tiempos, cuando se mostraba extraordinariamente firme en una entrevista en televisión: «Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito. Con Bildu no vamos a pactar. Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Creo que estoy siendo bastante claro. Perdone, pero le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar». También Sánchez le dijo a Carlos Herrera hace unos años que «producen náuseas las cosas que dice Otegi» –como le ocurre ahora a Fernández Vara– y, contradiciendo a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pablo Iglesias aseguró que Otegi «no es un hombre de paz».

Como en cierta ocasión dijo el líder de Podemos, «hacer política es cabalgar contradicciones». Y eso es comprensible, así en la política como en la vida. Pero, de la misma forma, hay que asumir el coste de la contradicción. Y, de momento, esta segunda parte no se produce.