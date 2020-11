El infame bochorno de Sánchez en 2015 negando a Bildu en TV: «¡Si quiere se lo repito 20 veces!»

Este vídeo se puede rescatar y colocar abriendo cualquier periódico de tirada nacional en múltiples ocasiones desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Porque no han sido pocas las veces en las que ha pactado con Bildu EH. Y no es la única ocasión en la que este vídeo nos ha servido para ilustrar la mentira.

Así que sí, este extracto que ahora queda del socialista entrevistado en la televisión navarra en 2015 resulta vergonzante. Sánchez se puso chulo, gallito, y hasta un poco matón con el entrevistador, y un tiempo después, tampoco mucho, ha terminado por dar el pésame a etarras, a acercar presos y demás necedades miserables, con tal de un apoyo por aquí y otro por allá.

Perdone, pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres (pasa a tutear al entrevistador) lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez.