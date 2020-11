El icónico gesto con el que Losantos denuncia el pacto de Sánchez con Otegi para aprobar los PGE

Si algo le sobra es ingenio.

Federico Jiménez Losantos, director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio), ha vuelto a dar en el clavo con un gesto más que icónico a la hora de denunciar el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez con los proetarras de EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El periodista de Orihuela del Tremedal (Teruel) se ponía la mascarilla a modo de los pasamontañas que utilizaban los pistoleros de ETA para dejar bien a las claras quién es el que de verdad dictaba cómo debían ser la cuentas de España para el ejercicio venidero.

Y claro, cuando ha sido Arnaldo Otegi quien, desde Radio Euskadi, daba el visto bueno a los PGE, a Jiménez Losantos, más allá de las palabras, no le quedaba otra que adoptar esa estampa que, seguramente tenga mucho más efecto que las propias palabras vertidas en su editorial de este 12 de noviembre de 2020.

Tanto es así que el propio perfil de ‘Es la Mañana de Federico’ en Twitter publicitaba a bombo y platillo la imagen de su director con la mascarilla cubriéndole el rostro y dejando dos agujeros para poder ver.

Ya entrando en materia, más allá del efecto conseguido, Losantos dejaba clara la repulsión que, no por esperada, le producía el acuerdo de Pedro Sánchez con Otegi y sus muchachos de EH Bildu:

Los Presupuestos son etarras y comunistas, valga la redundancia. Lo que se discute en el Parlamento son los Presupuestos de la ETA y de Podemos, los Presupuestos comunistas de la ETA. Pero, y dirán ustedes, ¿y el PSOE? ¿Qué PSOE? No, no, no le llamen PSOE a Lambán. Lambán es un barbián que dice que le duele que su PSOE esté con los comunistas. ¿Y con quién está en su Gobierno? Pues con los comumistas. Y denuncia que también con los separatistas. ¿Y qué hace él con la Chunta?