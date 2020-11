Losantos: «¿Nuestra preocupación en España es Trump o Biden? No, es Sánchez, Iglesias y el PP»

Existe un viejo adagio que reza que las ramas no te impidan ver el bosque.

Federico Jiménez Losantos lleva ese aserto a la práctica y reclama este 5 de noviembre de 2020 desde su editorial en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) reclamando que por mucho interés que tengan las elecciones en Estados Unidos, no se puede obviar lo que está sucediendo a dos palmos de los ciudadanos en España.

El periodista turolense tiene claro que las preocupaciones de los españoles no pueden constreñirse a Donald Trump o Joe Biden. Es más, considera que lo que tiene que preocuparle a los habitantes de la piel de toro es lo que perpetre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el Partido Popular de Pablo Casado:

¿Dónde está la importancia de la votación en los Estados Unidos comparado con lo que está pasando en España? Lo de Estados Unidos es una broma al lado de lo que pasa aquí.

Aquí la preocupación es Trump o Biden cuando la preocupación real aquí se llama Sánchez, se llama Iglesias, Bildu, ERC y el Partido Popular, que ha vuelto a hacerlo, que ha vuelto a culpar a VOX como verdaderos podemitas.

Pablo El Rojo, antiguamente Pablo Casado hace ahora el mismo discurso no ya de Sánchez, sino directamente el de Pablo Iglesias. Dice que VOX alienta la violencia. Miente como un bellaco. Miente. Miente descaradamente y la colección de palmípedos le aplauden. Pero, ¿adónde creéis que vais? ¿A reconquistar votos de VOX? No, hombre, no. Os van a escupir hasta en casa.

Es mentira. ¿Desde cuándo apoyar a la Policía es apoyar a la extrema izquierda? Vosotros, Casado, vosotros sois los que estáis apoyando a la extrema izquierda. Vosotros os habéis convertido en el apoyo fundamental de Podemos, de Sánchez, de ERC y de Bildu.