Adanero estalla contra la “autocomplacencia” de Sánchez: “Al PSOE no le conoce ni la madre que lo parió”

Carlos García Adanero no toleró la “autocomplacencia” de Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura.

El diputado expulsado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) no dudó en poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno al desmontar su gran mentira. “A pesar de que se escuda en un CIS que roza la prevaricación, la autocomplacencia de Sánchez presume de un éxito electoral que, de ser cierto, debería llevar a que convoque a elecciones, pero no lo hace porque sabe que no es así”.

Tras advertir que el líder del PSOE buscará aguantar “hasta el último momento” antes de convocar a las elecciones generales, García Adanero denunció que Sánchez utilizó la moción de censura para “dar pista de salida al proyecto que hará la competencia a la otra parte del Gobierno”, en relación con Yolanda Díaz y su partido Sumar.

Visiblemente indignado, el diputado aprovechó su turno para sacudir a la vicepresidenta de Sánchez, quien pidió el voto asegurando que quiere trabajar por aquellas personas que no llegan a fin de mes y que no pueden pagar las hipotecas: “Lo que hace que yo me pregunte, ¿entonces qué están haciendo ahora?, porque ya llevan tres años en el poder”.

También aprovechó para recordar las polémicas declaraciones de María Jesús Montero sobre las pensiones.

«El dinero mejor repartido que pueden tener las familias, porque los abuelos y las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las pensiones son ayudas al pago de la luz del hijo que no puede pagarla, la pensión es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan salir los fines de semana o se puedan comprar las zapatillas de deporte», indicó la ministra de Hacienda y Función Pública en un mitin del PSOE.

En este sentido, García Adanero le recordó que “es el PSOE quienes no llegarán a fin de mes”.

Finalmente, el diputado le recordó a los socialistas sus pocas opciones electorales: “Al PSOE no le conoce ni la madre que lo parió o, como dicen ahora, la persona gestante que le trajo a este mundo”, ironizó.