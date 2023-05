Cuca Gamarra zumba a Pedro Sánchez con la gran pregunta sobre EH Bildu

Era de esperar.

Las listas electorales de EH Bildu iban a colarse en el último pleno en el Congreso de los Diputados antes de que se celebren los comicios locales y autonómicos del próximo 28 de mayo de 2023.

Así que este 17 de mayo de 2023 la portavoz del Grupo Popular en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, Cuca Gamarra, fue directa a la yugular de Pedro Sánchez haciéndole la gran pregunta que todos los españoles esperaban.

Y es que fue una cuestión que repitió varias veces durante sus dos turnos de intervención ante un presidente del Gobierno socialcomunista que no supo por dónde salir, más allá que volver a repetir los mismos falaces mantras que en el pleno del Senado del 16 de mayo de 2023 en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular.

La diputada popular fue a saco cuando le preguntó al inquilino de La Moncloa sobre su relación con el partido de Arnaldo Otegi:

Gamarra hizo un repaso por todas las incoherencias de Sánchez cada vez que tenía que hablar sobre Bildu:

Señor Sánchez, hace unos días afirmaba que las candidaturas de Bildu eran indecentes porque incluían a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre. Que hay cosas que pueden ser legales, pero no pueden ser decentes. En una campaña electoral aseguró a los españoles que ‘con Bildu no vamos a pactar, lo estoy diciendo cinco veces y si quiere lo digo 20 veces, con Bildu no vamos a pactar’. Y volvió a insistir en la siguiente campaña electoral, que con Bildu no se acuerda nada. Y Bildu es hoy su socio preferente, los elegidos para presentar su Ley de Vivienda y los notarios de su Memoria Democrática.