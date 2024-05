Ayuso calla a Lobato por su tirria a la presidenta: «¡Lo suyo es sanchismo puro y duro!»

La pregunta de pega de todos los plenos.

Juan Lobato, como suele ser su forma de actuar, se interesó por la valoración de los servicios públicos que la Comunidad de Madrid oferta específicamente a los jóvenes.

La intención real del socialista, como en otras ocasiones, fue la de intentar torpedear la gestión de Isabel Díaz Ayuso:

Piense en ese joven que la vio en el 2 de mayo. Dirá, oiga, ¿podrá chulearse si en Madrid hubiera hecho algo más que construir sólo el 2% de las 25.000 viviendas que prometió la señora Ayuso hace 5 años? O si no hubiera cerrado a cientos de miles de familias en las urgencias, si hubiera plaza para los 33.000 jóvenes sin plaza de FP en Madrid, si se cuidara en Madrid a los profesores, a las familias. Ahí sí podría chulearse.

La esperanza de un joven no es sólo tomar cañas, que también, la esperanza de un joven es poder formarse bien, tener un buen trabajo, una vivienda, tener buenos colegios, pediatras para sus hijos, tener servicios públicos que funcionen. Esa es la esperanza de los jóvenes en Madrid. Y al final, con lo de la fruta, sus insultos, sus insultos de sus directores generales que ni dimiten ni los cesa usted, con ETA , Venezuela , Cataluña , todo esto lo que hace es que los jóvenes se alejen cada vez más.

Pero esta vez, además, Lobato se puso pelín envidioso con el papel de la dirigente madrileña:

Mire, señora Ayuso, Goya pintó la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol en honor al 2 de mayo. Si va usted al Prado verá que sólo hay honor y lucha. No hay ostentación, señora Ayuso, ni pedestales. ¿Por qué necesita usted un pedestal? Ni los jóvenes ni los madrileños lo necesitan. Sólo usted. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que tiene. Ya ni gobierna ni gestiona. Ya sólo se sube a pedestales

La presidenta de la Puerta del Sol no se dejó pisotear por un portavoz del PSOE al que, además, el puente parece que le vino de pena puesto que se presentó con datos desordenados y que no respondían a la verdad.

De ahí que Ayuso le diese sin piedad:

Mire, no deja más que decir siempre todo tipo de mentiras. Lo hace con las plazas de FP. 40.000 en cuatro años. No va a haber un Gobierno en España que ha creado tanta formación profesional como el mío. Y los jóvenes tienen los medios más asequibles y el mejor transporte público. Es usted el que deja sus competencias porque le debe el escaño al señor Sánchez. ¿Va a decir algo de la colonización de todos los organismos del Estado? ¿Va a decir algo sobre cuando se vota contra Madrid en las distintas agencias que tendrían que estar en esta región y lo lleva fuera? ¿Va a decir algo cuando Puigdemont pide que los madrileños le paguemos a los independentistas el 100% de los tributos? ¿Va a decir algo sobre la amnistía, señor senador? ¿Va a decir algo a Bildu sobre los Sanfermines, van a ser tan valientes de decir que se acaben los toros allí? ¿Va a decir algo sobre cómo están hundiendo la inversión y las oportunidades de toda España, empezando por Madrid? No, porque es usted más de lo mismo. Sanchismo, puro y duro.