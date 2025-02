Ayuso solo necesita un nombre para tumbar las insidias de Espinar (PSOE) sobre la corrupción en el Gobierno de Madrid

Aún le quedan plenos para saber por dónde le vienen los zascas de Isabel Díaz Ayuso.

Una nueva sesión en la que Mar Espinar volvió a demostrar su bisoñez política, a pesar de que desde su partido, el PSOE, no se cansan de prepararla a conciencia para intentar sacar de quicio a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La socialista vino con una pregunta sobre educación, pero la realidad es que buscó, como hace siempre, el atajo de calzarle otra cuestión que nada tiene que ver que lo planteado en el orden del día.

En concreto, Mar Espinar empezó a arrojar toneladas de sospechas sobre la forma en la que Ayuso y su equipo tienen de gobernar la Comunidad de Madrid, señalando incluso al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, a la consejera de Hacienda y hasta nombrando al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez:

Hoy tiene usted la obligación de dar explicaciones. Tiene en este pleno a todos los protagonistas de este chanchullo, al presidente del pleno, a la actual consejera de Hacienda. Pueden repartirse el tiempo, un minuto para cada uno. O es que va a protegerles como está haciendo con su jefe de gabinete, señora Ayuso. Mire, céntrese que le va a hacer falta. Madrid, Madrid, Madrid. Explique hoy los contratos que ha hecho usted en FP. Mire, eso de acudir a la justicia es algo muy de los suyos. Pero no engaña a nadie. Todos sabemos por qué acuden a la justicia. ¿Saben para qué? Para tener información de primera mano. Para poder poner a trabajar al señor Rodríguez del minuto uno. Junto con su ventilador. Pero no se la juegue, señora Ayuso. Porque ¿sabe lo que es la justicia? Es dar a cada uno lo suyo. Y si la justicia se topa con un juez justo, no se salvan los malos. No hay Miguel Ángel Rodríguez que les salve. Por cierto, un Miguel Ángel Rodríguez que debería ser ya historia en la política madrileña. ¿Por qué no le cesa, señora Ayuso? ¿Se ha cagado?