VOX caza en una burda mentira a José Pablo López (TVE) a cuenta de Silvia Intxaurrondo

Antes se coge a un mentiroso que a un cojo.

Y eso es lo que le sucedió a José Pablo López, presidente de RTVE, en la Comisión Mixta de la corporación, se tuvo lugar en el Senado.

Manuel Mariscal, diputado de VOX, no se dejó apabullar por un directivo que, evidentemente, tenía que agradecer el sillón prestado a Pedro Sánchez.

El diputado de la formación de Santiago Abascal fue bastante preciso a la hora de preguntar por qué se marginaba a VOX en RTVE y puso el foco sobre la periodista Silvia Intxaurrondo:

En la televisión pública es como si no existiese o como si nadie votase a VOX. Silvia Intxaurrondo, directora y presentadora de ‘La hora de La 1‘, afirmó hace dos semanas en ‘eldiario.es’ lo siguiente, refiriéndose a VOX: ‘Una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI, no deben tener voz en un medio de comunicación’. Estas declaraciones podrían quedarse en una anécdota, o en una opinión aislada, si no fuese porque es directora y presentadora de uno de los programas principales de La 1. Y en segundo lugar, porque no es la única que lo piensa. El sindicato Comisiones Obreras de Radiotelevisión Española ha publicado hasta cinco hojas sindicales pidiendo censurar a VOX. En estas hojas sindicales se pide la censura a VOX, la censura preventiva a una entrevista de Santiago Abascal y también se pide el cordón sanitario a Vox en los debates electorales que se emiten en RTVE. Y ahora queremos saber su opinión como director de RTVE. Y, además, le exigimos que se comprometa hoy a poner fin a esta anomalía democrática que implica que no se está dando espacio.

La respuesta de José Pablo López respecto de lo planteado por el parlamentario de VOX en torno a Silvia Intxaurrondo se produjo en estos términos:

Respecto a lo que me ha dicho sobre Silvia Intxaurrondo, le quiero decir que yo he leído esas declaraciones y no sé por qué se da usted por aludido, la verdad. Ella habla concretamente, textual: ‘Aquellas fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos o machistas no deben tener un espacio en un medio de comunicación’. Pero no dice nada de VOX. Entonces no sé por qué usted se siente aludido por lo que ha dicho ella dentro de una entrevista

El diputado de VOX respondió desde su cuenta de X con la intervención de Silvia Intxaurrondo donde pedía de manera explícita silenciar a VOX de los programas de debate de RTVE:

El presidente de RTVE @Josepablo_ls es un mentiroso. Silvia Intxaurrondo sí ha pedido censurar a VOX en los medios. Es una vergüenza que mantenga como directora y presentadora de La Hora de la 1 a una sectaria que pide censurar a la tercera fuerza política de España pic.twitter.com/6mQVSyj4CC — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) February 25, 2025

El parlamentario de VOX acusó a López de mentir como un bellaco:

José Pablo, has mentido en la Comisión de Radio y Televisión Española. Silvia Intxaurrondo sí mencionó expresamente a VOX. No lo has visto. Te lo ponemos.

La periodista de ‘eldiario.es’ le pregunta a la de TVE sobre lo que se podría hacer con VOX y esta fue su respuesta:

Pues yo creo que a una fuerza que defiende ese tipo de mensajes no hay que darle cabida en un medio de comunicación.

Manuel Mariscal ya dejó KO a la periodista y, sobre todo, al presidente de RTVE: