Feijóo, más contundente que nunca, lanza el ultimátum definitivo a Sánchez: «¡Convoque elecciones y váyase!»

La política española ha vivido en las últimas horas uno de esos episodios que quedarán para el anecdotario parlamentario y, quién sabe, si para los libros de historia reciente.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha lanzado su ultimátum más rotundo hasta la fecha a Pedro Sánchez: “¡Convoque elecciones y váyase!”. Una frase que no es solo un titular, sino la culminación de una escalada retórica y estratégica que tensiona aún más el ambiente en el Congreso de los Diputados y marca el ritmo de la legislatura.

El líder del PP no solo ha endurecido su discurso; ha activado a todo su partido para lo que ya denominan internamente “modo electoral”. El anuncio del congreso nacional popular para julio, una cita que busca redefinir el proyecto político y las reglas internas del partido, es el primer paso para poner a la maquinaria azul a punto por si Sánchez finalmente cede a la presión y adelanta las generales. Feijóo sabe que necesita mostrar fuerza y unidad, tanto ante sus bases como ante los barones territoriales, algunos de los cuales le han pedido eliminar las primarias tras las turbulencias internas vividas en años recientes.

Feijóo, igualmente, hizo un repaso de todos los ‘hits’ que están saliendo desde el domingo 11 de mayo de 2025:

Hace años se especulaba con lo que otros países podían tener en su móvil. Ya no hace falta mirar tan lejos. Algunos se preguntaban por qué no echó usted al señor Ábalos del Partido Socialista. Y por qué lo incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple. Porque usted le tiene miedo. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado. Y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces, a los socialistas que le contradicen. Se ha atrevido incluso a difamar a la Guardia Civil y a la UCO. Mire, dicen que quedan más cosas por salir. Ustedes sabrán. Ustedes y los que están más arriba. Haga el favor, se lo pido por favor, señor Sánchez. Váyase. Convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase. Convoque elecciones. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted.

Esta legislatura a usted no se ha aburrido. Sus presidentes autonómicos, petardos. Su vicepresidente del Gobierno del señor Iglesias , un maltratador. Disfruta de ver fastidiada a la persona que le aupó a la secretaria general del Partido Socialista . Y su ministra de Defensa, que no está, es una pájara. Se cree con el derecho de descalificar a todo el mundo. Hoy también nos hemos enterado cómo usted participó e instó una moción de censura con tránsfugas en Castilla y León . Su hipocresía y su actitud ni de lejos eran lo peor ni lo más grave. Eran los chanchullos de su Gobierno. Usted no era el uno que pasaba por allí. Era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó. Porque participó, señor Sánchez. Porque participó.

Sánchez, en su réplica, trató de escurrir el bulto y hacer chanza del Congreso del Partido Popular:

Convoque elecciones. Es verdad que el señor Feijóo ha convocado el Congreso del Partido Popular por dos razones. Una, para tener al Partido Popular preparado ante un anticipo electoral. Y yo me pregunto, señor Feijóo, ¿es que la actual dirección del Partido Popular no estaba preparada para un anticipo electoral? ¿Qué han hecho ustedes durante estos dos años entonces, señoría? ¿Por qué llevan dos años pidiendo elecciones día sí, día también? La segunda razón del señor Feijóo para convocar elecciones ha sido decir que tiene que preparar una alternativa a la altura de España. ¿Qué ha hecho usted durante estos últimos tres años, señoría? ¿Con qué se presentó en el año 2023? Con la nada absoluta que es con lo que se va a presentar usted en el año 2027. Porque por muchas piezas que cambien en este Congreso del Partido Popular, no van a cambiar la pieza que no funciona. La pieza averiada que es usted, señor Feijóo.