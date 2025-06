El alegato de Alfonso Serrano contra el pinganillo provoca la huida en masa de los indepes: «Cierren la puerta al salir»

Atrapados en su propia trampa.

Los partidos nacionalistas / independentistas demostraron tener nulo aguante cuando se les coge con las manos en la masa o incurriendo en una de tantas contradicciones.

Durante la sesión plenaria celebrada en la jornada del 11 de junio de 2025 en el Senado, Alfonso Serrano, del Grupo Popular, provocó con su intervención la huida despavorida de los representantes de ERC, Juntos por Cataluña, EH Bildu y PNV.

Fue en el transcurso del debate sobre la reforma del Reglamento de la Cámara Alta cuando Serrano tachó de surrealista el hecho de tener que utilizar un traductor en una reunión cuando todos comparten la misma lengua.

Por supuesto, el senador conservador se refería al episodio vivido en la Conferencia de Presidentes celebrada el 6 de junio de 2025 en Barcelona, cuando Isabel Díaz Ayuso abandonó la reunión cuando se habló en vasco y en catalán.

Serrano lo relató así:

Cuando Cerdán descansa de montar cloacas y va a Waterloo, ¿en qué habla? ¿se pone pinganillo? Cuando PNV, Bildu, Juntos salen fuera a seguir preparando su hoja independentista, ¿se ponen traducción simultánea? ¡Venga ya, no sean hipócritas! Este debate no va de defender las lenguas, este debate va de si queremos, como pretende el PSOE, sucumbir a las reivindicaciones nacionalistas y ya les digo que, el PP, no.