Tellado retrata al fiscal general en la misma cara de Bolaños: «Fue el siervo más fiel del puto amo, pero es una vergüenza nacional»

Fue un repaso en toda regla.

Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, sacudió una somanta de palos a Félix Bolaños, titular de Justicia, a cuenta de todas las cloacas del Gobierno Sánchez:

A continuación recuerdó el papel que se le tenía reservado al departamento de Álvaro García Ortiz:

Mire, no deja de ser sospechoso que un gobierno acorralado por la justicia, de que usted forma parte, sea el que pretende controlar el acceso a la carrera judicial. Y no deja de ser sospechoso que un gobierno acorralado por la justicia sea quien pretende quitarle la instrucción penal de los casos a los jueces para darlo a la Fiscalía, a su Fiscalía. Nosotros hablábamos de una Fiscalía independiente, no la suya.