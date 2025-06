Ana Vázquez (PP) destroza sin miramientos a Marlaska por el ‘caso Leire’: «Usted es un pelele»

Lo dejó hecho fosfatina.

La diputada Ana Vázquez, del Partido Popular, cogio al titular de Interior y no dejó de él ni las migajas.

Fernando Grande-Marlaska no vio venir el recital de zascas que le iban a caer en esta sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados:

Sacó a colación la famosa reunión entre la directora de la Guardia Civil y ‘La Fontanera’ del PSOE:

Por cierto, ¿le ha exigido explicaciones a la directora de la Guardia Civil por sus reuniones con Leire? ¿O no se atreve? Usted no se atreve a encararse con los que mandan realmente en el Ministerio del Interior. ¿Verdad, valiente ministro? Mire, ha tenido más vergüenza el secretario de Estado que decidió no seguir amparando ni blanqueando las pocilgas del PSOE y se fue. Ahora le colocan una sustituta desde Ferraz. Ni usted tan siquiera la ha podido nombrar. ¿No le da vergüenza?