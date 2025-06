Paula Fraga frena los pies a una histérica Sarah Santaolalla por el procesamiento al fiscal general del Estado

No deja hablar a nadie.

Y además, cada vez que se huele que le van a quitar el turno de palabra, eleva el tono para embarrar la tertulia.

El problema es que no todos están dispuestos a tolerarle esos humos y esa prepotencia a Sarah Santaolalla.

La abogada Paula Fraga, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), le dio una buena sacudida a la periodista progresista.

La cosa empezó fuerto con la tertuliana socialista poniendo en tela de juicio la labor del juez del Supremo que procesó al fiscal general del Estado:

La letrada se quedó estupefacta:

Pero Santaolalla no iba a bajarse del burro:

Tenía una instrucción hecha antes de tener el auto porque ha obviado las pruebas, ha obviado que los periodistas testifican. Si cree que los periodistas han mentido en sala, ¿por qué no pide que les denuncien? ¿Por qué no piden que se abra una causa por falso testimonio? ¿Por qué? Porque si un juez lo archiva, se acabaría la causa. Por cierto, me gustaría recordar una cosa. Este es el mismo juez que durante el caso Gürtel emitió un voto particular pidiendo que Rajoy no declarase. Apoyó a Rajoy. Este es el mismo juez que de la Audiencia Nacional pasó al Supremo y esta es su primera causa. Solo por recordar quien es este juez.