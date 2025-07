Ester Muñoz sale en defensa de la prensa libre en el Congreso: “¿Para qué estamos aquí?”

Contundente.

La nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha reflexionado sobre la medida que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para expulsar a los medios independientes del Hemiciclo.

“¿Para qué nos convocan aquí? Para vetar la labor de los medios. Esa es la urgencia que tiene el Gobierno de España. No son los españoles, no son los problemas que afectan a la vida diaria de los españoles. No. Es vetar a periodistas acreditados en este Congreso.”