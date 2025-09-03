  • ESP
PIFIA TREMEBUNDA DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO CONTRA LOS MEDIOS DE LA IZQUIERDA

El reglamento censor de Armengol para vetar a Bertrand Ndongo se vuelve en contra de Antonio Maestre y otros especímenes de la ‘Brunete Pedrete’

La progresía mediática está que rabia: "Se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor"

Francina Armengol y Antonio Maestre.
Francina Armengol y Antonio Maestre.
¡Las caras, Juan, graba las caras!

Esa famosa frase de la serie ‘¡Aquí no hay quien viva!‘ viene a cuento después de ver la reacción, más bien rebote, de personajes de la talla de Antonio Maestre y otros representantes del más rancio abolengo de la ‘Brunete Pedrete‘.

Y es que toda la patulea progre que pulula por los medios de comunicación estaban entusiasmados con el reglamento que sacó adelante Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, para vetar la presencia de comunicadores como nuestro compañero Bertrand Ndongo (Periodista Digital).

Lo que no se esperaban es que esa misma normativa también se les iba a volver en contra a los Maestre y asociados.

De hecho, el cabreo que cogieron en redes sociales fue de órdago a la grande:

El revés que recibieron estos periodistas fue aprovechado por el hombre fuerte de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Alfonso Serrano (Partido Popular), para sacar a paseo su ingenio:

El cachondeo en redes sociales fue imparable:

