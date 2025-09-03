El reglamento censor de Armengol para vetar a Bertrand Ndongo se vuelve en contra de Antonio Maestre y otros especímenes de la ‘Brunete Pedrete’

¡Las caras, Juan, graba las caras!

Esa famosa frase de la serie ‘¡Aquí no hay quien viva!‘ viene a cuento después de ver la reacción, más bien rebote, de personajes de la talla de Antonio Maestre y otros representantes del más rancio abolengo de la ‘Brunete Pedrete‘.

Y es que toda la patulea progre que pulula por los medios de comunicación estaban entusiasmados con el reglamento que sacó adelante Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, para vetar la presencia de comunicadores como nuestro compañero Bertrand Ndongo (Periodista Digital).

Lo que no se esperaban es que esa misma normativa también se les iba a volver en contra a los Maestre y asociados.

De hecho, el cabreo que cogieron en redes sociales fue de órdago a la grande:

Está medida, que en teoría viene a combatir a los Vito Quiles y compañía, se carga en el camino cualquier oportunidad para un medio independiente. Se veía venir. https://t.co/ceDHJIYxhG — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) September 2, 2025

De forma paradójica esta medida deja fuera a un medio como La Marea y permite acreditarse al medio de Javier Negre. Se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor. https://t.co/LiYtrAczfl — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) September 2, 2025

Es indecente el reglamento del Congreso que desarrolla la reforma para evitar el acoso de activistas ultras contra diputados, periodistas y personal de la Cámara. Aprovecharse de Quiles o Ndongo para limitar (más) nuestro trabajo es inadmisible. — Aitor Riveiro (@AitorRiveiro) September 2, 2025

El revés que recibieron estos periodistas fue aprovechado por el hombre fuerte de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Alfonso Serrano (Partido Popular), para sacar a paseo su ingenio:

El cachondeo en redes sociales fue imparable:

🔴 ÚLTIMA HORA | El nuevo reglamento del Congreso de los Diputados impulsado por Armengol acreditaría a @vitoquiles y deja fuera al periódico de Antonio Maestre. Y Maestre rabiando. JAJAJA. Ni boicotear saben 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/c9ygjBAaay — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) September 2, 2025

🛑 Quisieron echar a Vit Quiles y se cargaron a Antonio Maestre. PSOE, especialista en autogoles 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/foJxWVnEcq — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) September 2, 2025

Maravilloso. Hacen una norma para echar a Vito Quiles del Congreso y acaban largando a Antonio Maestre. Lo de Armengol y el Gobierno es la demostración de que se puede llegar al poder siendo estúpido, inepto y malvado por igual. pic.twitter.com/NHSlNG8Lgc — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) September 2, 2025