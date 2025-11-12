Feijóo tritura con tres preguntas a un Sánchez que presume de política de vivienda en un pleno sobre la corrupción

La estrategia del filibusterismo.

Pedro Sánchez aprovechó la petición de comparecencia por parte del PP para hablar sobre la corrupción que atenaza a su Gobierno socialcomunista para meter en la misma otras cuestiones con las que poder desviar el objeto central de su presencia en la Carrera de San Jerónimo.

El presidente del Gobierno subió a la tribuna de los oradores a presumir de política de vivienda y a no hablar nada sobre la corrupción del PSOE.

Para Sánchez, todo estaba en orden y tanto su partido como el Ejecutivo han establecido unos estándares de exigencia elevados contra esa lacra.

Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, dejó claro que no iba a permitir que el presidente se escapase vivo de esta comparecencia.

El presidente del Partido Popular, que protagonizó varios momentazos, dejó algunas perlas para la historia y para el desdoro de un inquilino de La Moncloa que no sabía por dónde le iban a venir los zascas del líder popular.

Concretamente, tres preguntas de golpe y porrazo golpearon al mandatario socialista:

¿Podría usted contestarme a tres preguntas? Oiga, mire, ¿puede asegurar que su campaña de primarias se financió legalmente y que su suegro no participó? Segunda, ¿llamó algún empresario pidiendo patrocinio para su esposa? ¿Ya sabe dónde vivía su hermano, señor Sánchez? Mire bien en todas las habitaciones de la Moncloa, no vaya a ser que siga por allí. En fin, para ser presidente del gobierno hay que poder hablar mirándole a los ojos a la gente. Y usted solo puede hablar. Mirándole a los ojos a su abogado, señor Sánchez.

Feijóo dejó bien claro que él no piensa actuar como hizo Sánchez con los golpistas en el supuesto de que acabe condenado por toda la corrupción que está aflorando: