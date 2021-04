Marcos de Quinto denuncia una campaña de injurias contra él desde el entorno de Inés Arrimadas

Alto y claro.

Marcos de Quinto no es de los que se calle y lanza un primer aviso claro a quienes, desde dentro de Ciudadanos, están lanzando todo tipo de injurias y ataques personales contra él.

El que fuera parlamentario naranja en el Congreso de los Diputados sigue en el punto de mira de los afines a la actual presidenta, Inés Arrimadas.

De Quinto, que siempre se ha mostrado muy crítico con la deriva de Ciudadanos desde que la líder de la formación se ha echado en los brazos de Pedro Sánchez, asegura que él va a seguir dando su opinión.

Y así lo ha hecho saber en unos contundentes mensajes en Twitter en los que advierte que, de momento, no va a entrar al trapo.

Muy desesperados han de estar para perder los papeles como los pierden. Si Cs va como va, probablemente encuentren la causa DENTRO y no FUERA. Ahora ya es todo suyo: no están Rivera, Villegas, Girauta, Páramo, Hervías, Mejías…

Por el momento no voy a responder con ataques personales a los ataques personales que recibo. Seguiré dando opiniones desde el respeto a las personas (aunque no a sus políticas) como hacía antes de entrar en Cs… y como seguiré haciendo.

Me fui de Cs por no estar de acuerdo con las formas de la nueva dirección.

Me fui educadamente, dejando mi escaño, sin integrarme en otro partido y sin faltar al respeto a nadie.

Soy libre. Nada debo.

Hoy me atacan porque no les gusta que opine de política

cuando siempre lo hice.

— Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) April 14, 2021