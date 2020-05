Marcos de Quinto se borra de Ciudadanos «por diferencias» con el ‘volantazo’ socialista de Arrimadas

Las decisiones de Inés Arrimadas de apoyar a Pedro Sánchez está reventando a Ciudadanos.

Así lo demuestra la decisión del diputado Marcos de Quinto, quien ha anunciado hace minutos que se baja del barco de Cs «por diferencias con algunas decisiones», apuntando claramente al viraje de Inés Arrimadas, que decidió apoyar una nueva prórroga del estado de alarma de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El apoyo de Ciudadanos al Gobierno trascendió este martes, cuando se conoció que Pedro Sánchez y los suyos decidieron disminuir sus pretensiones y aceptar la exigencia de ciudadanos de pedir una nueva prórroga de 15 días y no de un mes como había anunciado el presidente.

Esta mañana he informado a Inés Arrimadas de mi intención de dejar el partido por diferencias con algunas decisiones (las cuales reconozco legítimas y democráticas).

Girauta, el primero en decir adiós

El primero en levantar la voz contra la rendición de Inés Arrimadas ante el socialcomunismo fue Juan Carlos Girauta, quien el pasado 5 de mayo por la noche anunció que dejaba el partido, pocos minutos espero ante el sorpresivo anuncio de su ahora expartido.

Las razones que sustentaban su decisión eran más que evidentes, que no quería en modo alguno estar en un partido que al final se convirtiera en bisagra de Pedro Sánchez y respaldar una prórroga que hasta hacía horas era criticada abiertamente por Cs.

«No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos», sentenciaba Girauta, que ya en 2019 había decidido renunciar a su escaño después de la debacle electoral tras los resultados de las Elecciones Generales en las que su partido pasó de casi 50 actas parlamentarias y solo diez.

Aplausos de la ministra Montero

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, agradeció este martes 19 de mayo a Ciudadanos por el apoyo gratuito. En rueda de prensa reconoció a la formación política por anteponer «el interés general» al del partido, y los utilizó como ejemplo para pedir apoyo a las otras formaciones políticas.

«Si no hay decreto de alarma, no habrá capacidad para restringir» a los ciudadanos su movilidad. «Si no hubiera, de nada habría servido el esfuerzo del conjunto de los ciudadanos», ha subrayado la ministra para justificar nuevamente un estado de alarma que ha sido utilizado por el Gobierno para aprobar leyes que nada tienen que ver con el coronavirus y para sacar rédito político.