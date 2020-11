Marcos de Quinto saca los colores a Cantó, Arrimadas y a su tropa de entregados a Sánchez

Marcos de Quinto no está para bromas y mucho menos cuando se trata de analizar lo que está sucediendo con su expartido.

Quien fuera diputado de Ciudadanos está observando con mucha preocupación la deriva que ha tomado la formación presidida por Inés Arrimadas y como está provocando la desazón entre sus votantes.

A De Quinto le produce incluso pena que el proyecto haya tornado en contentar a quienes no han elegido a Ciudadanos en las urnas y, de paso, acabar por indignar a quienes un 10 de noviembre de 20219, es decir hace justo un año, votaron a los naranjas en las urnas.

En varios tuits, recuerda a Inés Arrimadas o a Toni Cantó que se dejen de palabrería y que actuén de una vez por todas. Especialmente, exige un replanteamiento de la estrategia política que se ha seguido hasta el momento.

En noviembre de 2019 Ciudadanos sacó solo 10 escaños, pero esos 10 escaños respondían a los votos de quienes creyeron en nuestras promesas de campaña. Cambiar radicalmente la estrategia para tratar de agradar a quienes no nos votaron, es traicionar a los que si lo hicieron.

Que este gobierno es un cachondeo, manejado por incompetentes, lo sabe hasta el tato. Lo que mas me preocupa es que no exista una oposición “seria, responsable y unida” que nos libre de ellos. https://t.co/AtWsigfQRU

Con todo mi cariño y respeto, @Tonicanto1 , ¿y qué vais a hacer vosotros? ¿Tragároslo con patatas, como dice @pnique ? Los españoles presencian desconcertados vuestras críticas al gobierno (en twitter!) y, luego, vuestros apoyos a él en el Congreso ! ¿Seguís siendo liberales, o no? https://t.co/PobdN3YkF5

A que habría que poner fin es al transfuguismo de los propios partidos:

-no se puede pedir el voto prometiendo que no se pactará con Podemos… y luego meterlos en el gobierno

-como no se puede pedir el voto denunciando a “Sánchez y su banda”… y luego llamar a su puerta. https://t.co/kKJDs2xpVo

— Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) November 11, 2020