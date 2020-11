Arcadi Espada atemoriza a Inés Arrimadas con la fecha de caducidad de Ciudadanos

Se tiene que estar tirando de los pelos y con toda la razón del mundo.

Arcadi Espada, uno de los impulsores de Ciudadanos allá por 2005, lamenta la deriva en la que ha entrado la formación naranja, con una Inés Arrimadas desnortada y que parece seguir sin enterarse de que Pedro Sánchez no necesita su concurso para sacar, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado.

En su tribuna de El Mundo de este 12 de noviembre de 2020, el columnista comienza aconsejando a la líder de C’s el nuevo slogan electoral:

Para que no sea el último, el próximo cartel electoral de Ciudadanos debe glosar con grandes letras el lema juanramoniano: «Con la inmensa minoría». Es indiferente el sentido que quiera darle. Si el del irónico oxímoron que indica que somos muchos más dels que ells volen i diuen. O si el de una minoría inmensa en su gracia y grandeza, tipo Jehová. La verdadera razón por la que el partido entró en decadencia después de negarse a formar gobierno con el Psoe no fue ideológica, sino funcional. Si Cs no servía para liquidar el habitual chantaje nacionalista a los gobiernos minoritarios, para qué iba a servir.

Afirma Espada que a Ciudadanos solo le queda una posibilidad para volver a convertirse en un partido útil:

La única posibilidad de que Cs vuelva a servir para algo es que abandone de inmediato cualquier tentación de sometimiento al mainstream nacionalista. No solo por el cólera que expande esa agua sucia, sino porque su presencia allí es inútil. Ya comprendo el mórbido calorcillo que da ser foralista en Bilbao, galleguista en La Coruña o catalanista en Barcelona. Y ya no digamos bombeando el yerto corazón del Cid. Pero a Cs no le toca otra que ir por el wild side o extinguirse. Quizá uno no pueda hacer nada en esta vida sin ser foralista, como ha descubierto a sus tiernos 27 este Mikel Lezama, tan majo, portavoz del PP. Pero es que siéndolo no hay quizá para Ciudadanos.

Recuerda el ridículo hecho en Córdoba por el partido naranja a cuenta de un controvertido y polémico cartelito:

Lo que hay, en cambio y con toda seguridad, es una excitante tarea política. No solo ridiculizando y desmontando el complot que la ignorancia y el resentimiento, con el añadido de un poco de Adn, han organizado en torno al nacionalismo. Esta es la primera y más candente de las guerras culturales españolas, pero no la única. Hay muchas otras dispuestas en torno al feminismo, la bioética, la memoria de la comunidad, el ecologismo o el lugar de la verdad en la política. El hecho de que un ayuntamiento –el de Córdoba– gobernado por el PP y Cs ilustre un cartel contra la que llama violencia de género con unos dibujos infantiles y el lema: «De mayor no quiero ser como mi papá» señala hasta dónde han llegado las aguas de la mayoría y que la promiscuidad en el mainstream ya no respeta la distancia de seguridad.

Y da la fecha de la posible caducidad de Ciudadanos: