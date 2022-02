El PP no escarmienta: filtra a El País la desolación del diputado Alberto Casero

Suele decirse que al enemigo, ni agua.

Pue bien, esta máxima no parece cotizar precisamente al alza en el Partido Popular.

O al menos en una parte de sus diputados en el Congreso de los Diputados.

Porque, a tenor de como viene este 5 de febrero de 2022 la portada de El País, lo cierto es que parece que la formación de Pablo Casado se empeña en darle carnaza a un adversario mediático.

La primera impresión que se le da al lector al ver el tema de apertura, una declaración textual de Alberto Casero, es que es el propio político cacereño quien se ha ‘confesado’ con un periodista del rotativo de PRISA.

Pero no, no fue el parlamentario popular que metió el cuezo en la votación telemática de la reforma laboral quien le soltara a El País su estado de ánimo.

Fueron otros compañeros de formación los que hablaron con periodistas del rotativo por los pasillos del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Y, claro está, en El País no desaprovecharon la oportunidad.

A portada y en grandes caracteres, haciendo de una mera frase el tema de apertura.

Porque no hay nada más. El periódico tiene que hacerse una nota con solo la frasecita de turno, tal y como queda constatado en este extracto de su pieza:

«Lo estoy pasando fatal, estoy destrozado, la que he liado». El diputado del PP Alberto Casero se confiesa así de hundido a varios compañeros en un vomitorio lateral del hemiciclo del Congreso que da acceso a uno de los baños. Está enfermo. Ha comunicado a su partido que padece gastroenteritis aguda hace varios días y se encuentra en muy mal estado. Son alrededor de las 18.45 del jueves. Ha tenido una mala tarde, pero sus últimos 60 minutos han sido de infarto. El Gobierno acaba de salvar sobre la bocina y por un voto (175 síes frente a 174 noes) la promesa estrella de la legislatura. Casero, consciente de sus condiciones físicas, había optado por no salir de su domicilio en Madrid y votar telemáticamente. Lo hizo a las 17.45. El pleno, largo y con varios puntos relevantes en el orden del día junto a la reforma, debía terminar con 17 votaciones diferentes. Casero se equivocó en cuatro. No fue la primera vez ni la décima.

Y no solo eso, es que encima con ese regalo de los populares a un medio que no va a hacerle precisamente de palanganero dinamitan su propia estrategia inicial, la de vender que el sistema informático falló y no registró correctamente el voto de Casero.