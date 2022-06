¡Pillado! Errejón organiza una barbacoa… de lo más hipócrita

Llega ese ansiado verano que todos esperan desde comienzos de año y con él, llegan los planes de piscina. No se debe olvidar el famoso plan de barbacoa con los amigos, todo un éxito para las calurosas noches de verano. Nadie puede decir que no a eso: se llama a todos los amigos y se organiza una mesa gigante al lado de la piscina y, obviamente, no puede faltar la comida: una montaña de carne. Suena bien.

Íñigo Errejón, el líder de Más País, ha querido organizar un plan como este invitando a sus «colegas», según dio a conocer en su publicación de instagram, donde se le puede ver haciendo de chef y asando una gran cantidad de carne.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Íñigo Errejón (@ierrejon)

Más concretamente, en la imagen se aprecia a Errejón moviendo unos costillares de gran tamaño en la parte superior de la barbacoa. En la inferior, se pueden observar unos pinchos morunos y otros pedazos de carne. Esto es algo que pasaría totalmente desapercibido si no fuera porque, como apuntaron muchos en Twitter, el político critica el consumo de carne y defiende profundamente la existencia de unas mayores restricciones para la industria cárnica.

No es la primera vez que Errejón se ve involucrado en una polémica de este tipo, no hay que olvidar cuando se le acusó de patear a un enfermo con cáncer.

El pasado mes de febrero, Errejón se unió a la ofensiva contra las macrogranjas lideradas por el ministro Garzón y Equo en el que demandaban una regulación de los alimentos que proceden de los animales en el que se vea claramente el origen, las características y el tipo de ganadería. Además, pretenden que no se permita la explotación ni la ampliación.

«Estas instalaciones generan un gran impacto ambiental y social en los lugares en los que se emplazan».

Los usuarios de Twitter han querido comunicarse respecto a esto y han señalado la hipocresía del de Más País, alegando que no hay verduras, que sólo hay carne y, lo más criticado, su barbacoa de 500 euros, que no es muy ecológica.

Ahí tenéis a @ierrejon , con su barbacoa de gas de 500 pavos, reduciendo el consumo de carne, para proteger el medio ambiente. pic.twitter.com/a6AuOR9X3P — Andy Kaufman (@AndyKau62598441) June 26, 2022

Errejón con su barbacoa de 500 euretes.

Cosas de comunistas… pic.twitter.com/pCzIyP3MwT — 𝕮𝖆𝖕𝖎𝖙á𝖓 𝕿𝖆𝖕𝖎𝖔𝖈𝖆 (@Capitapioca) June 27, 2022

No parece muy vegana, animalista y amigable del CO2 la parrillada de Errejón. Nosotros a comer gusanos y él morcilla y costillas.

La barbacoa, de 500€, un artículo de lujo pero nosotros en bicicleta.

El cambio climático dice el tío.

Todo en esta izquierda pija es una burla. pic.twitter.com/VodNllpd3s — Jaime de Berenguer (@jaimeberenguer) June 27, 2022

Este es Iñigo Errejón promoviendo un consumo "responsable" de carne. NÓTESE que la barbacoa es de gas premium "para proteger el medioambiente" pic.twitter.com/5MI2Y6HJ7u — Ramón Rouco ®️ (@Ramon_Rouco_) June 27, 2022

Pues claro que Errejón y toda la órbita podemítica pueden comer carne asada en una barbacoa de gas, lo que está mal es que nos digan que los demás no debemos hacerlo. Y peor aún, que sus escaños sean consecuencia de predicarlo. pic.twitter.com/d0pjNpThRy — PilarCR (@Pilar1207) June 27, 2022

Ahí tenéis Errejon haciendo unas "verduras" a la barbacoa. Predicando con el ejemplo, cómo buen comunista 👇 pic.twitter.com/X7daFtHzG2 — Ricardo (@Ricardo13625223) June 27, 2022

Errejón, el consumo de carne y su barbacoa de +600€.

(no he encontrado el modelo exacto pero si una muy similar) pic.twitter.com/4PB6I2gEpG — gUalTrApA ⚖️🇪🇸 (@gualtrapa) June 27, 2022

El ex de Podemos no ha querido pronunciarse ante esta situación.