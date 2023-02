El troleo al que se ve sometido un subordinado de Rita Maestre por su burda burla contra Martínez-Almeida

Es lo que sucede cuando se tiene demasiado tiempo libre.

Félix López-Rey, un subordinado de Rita Maestre, quiere ganarse un buen puesto no solo en Más Madrid, sino también pensando a futuro en el caso de una remota posibilidad de que la candidata de la formación populista fuese alcaldesa tras las elecciones del 28 de mayo de 2023.

Así que este activista se dedicó en la tarde del domingo 5 de febrero de 2023 a buscarle las vueltas al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, con una burla

🕓[Pasatiempo Dominguero]🕓 Feijoo ha escondido a Almeida para que no se enfade Ayuso. 🧑‍🎄¿Donde está Almeida? 🧑‍🎄 🎞🎞🎞Búscalo en la foto🎞🎞🎞 pic.twitter.com/qyJwcNIYZd

No tardaron en llegar las respuestas a su gracieta, más propia de un alumno de Primaria:

Si no fueses tan sectario verías que son los candidatos haciendo el mapa de España. Almeida está en Madrid. pic.twitter.com/iV9tyrCTXH

A ver, demagogo e ignorante de la vida. Imagino que no sabrás ni posicionar Madrid en el mapa, por lo que por ello no sabrás por qué Almeida aparece en el centro de la foto, no por estar escondido, sino porque está sobre sobre Madrid. pic.twitter.com/c6tOhMpHpd

— Pablo Bonilla (@PBDcc) February 5, 2023