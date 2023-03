Los padres de las gemelas de Sallent piden respeto ante el uso político de su tragedia por parte de Podemos: «Se llamaba Alana, no Iván»

Los padres de las gemelas de Sallent están cansados de que se use su tragedia como parte del «circo» político y mediático que ha montado la izquierda en España.

Y es que los de Podemos, y sus terminales mediáticas de la izquierda, no tienen ninguna vergüenza para usar el dolor de los demás como arma política. Esto ha quedado demostrado nuevamente por la falta de empatía y respeto ante la tragedia que vive la familia de Alana y Leila, las hermanas gemelas de 12 años que decidieron suicidarse en Sallent la semana pasada.

Al darse a conocer el lamentable suceso, el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, difundió un vídeo donde distintas representantes podemitas repetían «Se llamaba Iván». Esto es porque supuestamente Alana, la niña fallecida, quería que se le conociera por este nombre. Todo a pesar de que en la carta que dejaron antes de lanzarse al vacío se referían a ellas mismas en femenino.

Cuando los propios padres tienen que escribir una carta explicando que no se llamaba Iván que se llamaba Alana, y no tenéis la mínima decencia de pedir disculpas después de este espectáculo lamentable… Y encima pienso que eso estamos pagando 523 millones al año. Qué asco https://t.co/6QjOMqdEt2 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 3, 2023

Por esta razón, han enviado una carta a los medios en la que piden que la muerte de una de las hermanas no sea usada como bandera de ningún partido político, al tiempo que piden respetar la memoria y la intimidad y dignidad de las gemelas y del resto de la familia.

De hecho, se especula que la razón del acto pudo deberse al bullying que sufrían en Cataluña por ser de otro país y no por su identidad sexual.

Respecto al tema del nombre y la identidad de la menor, el comunicado es tajante, colocando la frase «no se llamaba Iván, se llamaba Alana» en mayúsculas.

La carta de la familia a los medios

La familia quiere agradecer a todos los medios de comunicación, tanto de prensa escrita, como de audiovisual, su labor profesional al hacerse eco y divulgar a la sociedad la tragedia que están sufriendo en estos momentos.

Sin embargo, el legítimo celo por la información ha provocado que, en ocasiones, se hayan publicado noticias poco veraces, infundadas e incluso contradictorias, nutridas de fuentes no siempre originarias.

Esta avalancha en los medios de comunicación, dando por sentados hechos que no se ajustan a la realidad, pueden provocar incómodas situaciones: generando más dolor a la familia; contaminando la investigación llevada a cabo por la policía y, por último, politizando la tragedia.

Para evitar más dolor a la familia, para dejar que los profesionales de la policía y la Justicia puedan llevar a cabo su investigación sin elementos periféricos contaminantes, para no convertir esta tragedia en un «circo» mediático ni abanderamiento político de ningún color y, sobre todo, para respetar la memoria, intimidad y dignidad de las menores y su familia, en lo sucesivo y por el momento no se van a realizar declaraciones a la prensa.

En el momento que se decida hacer alguna declaración se llevará a cabo mediante NOTA DE PRENSA expresada a través del medio que la familia considere conveniente. En consecuencia, cualquier declaración posterior realizada por persona o personas que no hayan sido expresamente autorizadas por la familia deberán considerarse como no fidedignas y, desde luego, no contrastadas en su veracidad.

Una vez más la familia agradece el apoyo prestado y solicita comprensión y respeto y quiere dejar claro que NO SE LLAMABA IVÁN. SE LLAMABA ALANA.