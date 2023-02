El ‘racismo’ independentista detrás de la tragedia de Sallent: Los compañeros se burlaban de las gemelas por no saber catalán

El sectarismo del independentismo catalán podría estar detrás de la tragedia de Sallent (Barcelona).

El diario 0223, una de las fuentes de información habituales en Mar del Plata, desveló dos aspectos paralelos de la historia, ambos muy presentes en las declaraciones de los familiares de las niñas. Por un lado, la decisión de Alana de ser considerada varón y que se la llamara «Iván». Por el otro, las burlas de muchos de sus compañeros de curso por el acento argentino y por no hablar catalán.

Muchos argentinos que emigran a España lo hacen sin ser conscientes de que en determinadas regiones del país su lengua natal no les será suficiente para la vida diaria. Ignoran, por ejemplo, la implantación del catalán o el vasco en muchos pueblos y ciudades. Cuando se encuentran con esa realidad, sufren, en especial los hijos en edad escolar.

Algunos optan por regresar a casa, incapaces de adaptarse a la necesidad de un nuevo idioma en un país que eligieron precisamente por la facilidad que implica compartir la misma lengua. Le sucedió, por ejemplo, a María Sol, la hermana de Lionel Messi, que hace ya muchos años terminó regresando a Rosario.

Según 0223, el abuelo de las hermanas argentinas «denunció que sus compañeros del instituto Llobregat al que asistían les hacían burlas por ser extranjeras y no saber hablar catalán y que a Alana también le hacían bullying por ser transexual. En el último tiempo había solicitado a sus compañeros que la llamaran ‘Iván'».

Por vestir como un varón. Y por no saber catalán. ———

Lean con atención: https://t.co/wCceJZsZGthttps://t.co/oaow6F4Pgs pic.twitter.com/b0aWqrKu3G — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 25, 2023

Página 12, un periódico de centroizquierda, habló con otros familiares de las hermanas argentinas. «La abuela de las gemelas afirmó que las situaciones de acoso escolar que sufrían sus nietas comenzaron en la escuela primaria. Y señaló que esos problemas se profundizaron cuando pasaron al colegio secundario». «Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada», aseguró la mujer.

«Les molestaba el idioma argentino, es algo primitivo para mí». Y la petición de Alana de pasar a ser llamada Iván. «Ahí se desató todo más, porque se cortó el pelo y se vistió como varón. Se ve que es un delito no solo allá en España, en todos lados. Ahora entiendo a los chicos LGTB+, antes ni se me cruzaba por la cabeza, hoy que lo estoy viviendo los entiendo».

Clarín, el principal diario de Argentina, habló con Oriol Ribalta, de 28 años y alcalde de Sallent en representación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Obtuvo siete concejales y los otros seis se los reparten Junts (cuatro) y afines a la CUP (dos).

La corresponsal en España le plantea que hay vecinos que afirman que aquellos que llegan a Sallent “de fuera” no lo tienen sencillo: “Sufren”. El alcalde lo desmiente. “No. Somos un pueblo de acogida desde hace muchísimos años. No nos consta que hubiera rechazo de ningún tipo. Desde el momento en el que tú vienes a vivir aquí y se abren los servicios de acogida, de idioma, hay recursos de todo tipo. En este caso, para ellas, el idioma no era un problema. Lo desmentimos”.