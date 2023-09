Alfonso Guerra y Felipe González se marcan un colosal alegato contra los enjuagues separatistas de Pedro Sánchez

Cierto es que ambos reconocieron haber votado al PSOE en las últimas elecciones y, por tanto, acabaron respaldando a Pedro Sánchez.

Sin embargo, tanto Alfonso Guerra como Felipe González son dos voces más que autorizadas para criticar abiertamente al líder del PSOE y marcarse un contundente alegato contra las dádivas a los separatistas.

Anoche, el 20 de septiembre de 2023, estuvieron juntos en un abarrotado Ateneo de Madrid para presentar en sociedad el libro del que fuera vicepresidente del Ejecutivo felipista a lo largo de su primera mitad, ‘La rosa y las espinas‘.

Ambos históricos socialistas no dieron crédito a que, por arte de magia, puede quedar borrada, ya no la acción delictiva cometida por Carles Puigdemont y sus acólitos golpistas, sino que directamente desaparezca su responsabilidad, que es lo que supondría la concesión de la amnistía.

Para Alfonso Guerra, sería, sin lugar a dudas, una «estafa» tratar de forzar esa figura jurídica para que se amolde a los caprichos de Pedro Sánchez y que así este pueda contentar al prófugo de Waterloo para que ordene a su partido, Juntos por Cataluña, aprobar la investidura del presidente en funciones:

No puede haber amnistía, porque no es aceptable políticamente y no entra en la Constitución. No podemos dejarnos chantajear”, ha dicho. Significa la humillación deliberada de la generación de la transición. La amnistía significa la ruptura de la democracia. Significa la condena del 90 % de españoles que votaron la Constitución en 1978. Y que quieren acuerdos entre los partidos que defienden la Constitución. La amnistía es la desaparición de la responsabilidad por lo que hicieron. Es decir, que no delinquieron. Y eso es una criminalización que un demócrata no puede aceptar.