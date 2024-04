Abascal avergüenza al ‘necrófilo’ Sánchez por hacerse fotos con tibias y cráneos

Tremenda sacudida.

Santiago Abascal, líder de Vox, volvió a dejar muy malparado a Pedro Sánchez en su intervención de este miércoles 10 de abril en el Congreso de los Diputados.

El político arrancó su turno de palabra echando en cara al presidente del Gobierno que su palabra “no tiene ninguna credibilidad” y que la política exterior de España “la dicta Marruecos”:

“¿O acaso alguien cree que Sánchez puede defender cualquier postura internacional sin el visto bueno de Marruecos? En esta Cámara puedo asegurar que no lo cree nadie. Eso no lo cree ni Patxi. Y puedo probarlo”.

Según el de Vox, es “una evidencia” que los aliados “más radicales” del Gobierno de Sánchez, los que le “imponen” la política nacional, ya que ni siquiera se han atrevido a discutirles el cambio de postura sobre el Sáhara.

Puntualizó Abascal:

“¿Y cómo es posible que los separatistas y los comunistas, tan amigos ellos del pueblo saharaui, no le hayan exigido una rectificación inmediata? ¿O le hayan retirado su apoyo? Parece extraño porque ellos han conseguido y consiguen todo lo que desean de este Gobierno […] ¿Cómo es posible entonces que sus socios no se hayan acordado nunca de sus amigos saharauis, más que con alguna intervención de compromiso en esta tribuna, cuando durante décadas han exhibido aquí todas las reclamaciones y banderas del pueblo saharaui? ¿Cómo es posible que de todas sus reivindicaciones justamente se hayan olvidado de esta? Es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque saben, igual que lo sé yo, que esas cosas Sánchez no las decide. Saben que Sánchez no puede darles lo que no tiene. Y hace tiempo que Sánchez no tiene más remedio que obedecer las políticas que le dictan los que tienen poder sobre él. Solo así se explica la sumisión de Sánchez a Marruecos”.