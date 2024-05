Carta abierta de Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo

Estimado Alberto:

Me dirijo a ti como ganador de las últimas elecciones generales en España y lo hago en calidad de líder de la tercera fuerza del Parlamento.

Tal y como te he comentado en las escasas ocasiones en las que nos hemos encontrado, creo firmemente que la situación política es de una terrible gravedad; que Pedro Sánchez supone una seria amenaza para España y para las instituciones democráticas. Cuando hablo del golpe de Sánchez no lo hago de una forma retórica ni como un recurso de propaganda. Lo dije en la investidura porque así lo creo y, por desgracia, tampoco en esto me he equivocado.

Su última pirueta, con este redoblado ataque a la independencia judicial y a la libertad de prensa, no hace sino darnos más razones que realmente ni nosotros ni el resto de los españoles necesitaba.

Para enfrentar esta situación, te he ofrecido de todas las maneras posibles la conformación de una estrategia común, aparcando durante un tiempo las diferencias que existen entre nuestras formaciones.

Entiendo que muchas de ellas son verdaderamente irreconciliables, por ejemplo respecto a la Agenda 2030, la regularización de inmigrantes ilegales, la libertad lingüística y otras tantas. Pero también es cierto que en muchas autonomías hemos sabido llegar a puntos de acuerdo razonables, y gracias a ello se ha expulsado al socialismo de muchas regiones que llevaban décadas sufriéndolo, y que sólo gracias a la aparición de VOX han podido ver una alternativa.

Por desgracia, como bien sabes, desde la dirección de tu partido se torpedean a menudo esos acuerdos de gobierno, casi tanto como se dificultó el que se llevaran a cabo. Por el contrario, para nuestra sorpresa (e indignación de muchos españoles), se mantiene la oferta permanente de diálogo y acuerdo con Sánchez y sus aliados.