Ayuso aniquila a la recadera de Sánchez en Madrid: «¡No se ponga tan violenta, no va a ser candidata!»

Se veía venir.

La socialista Mar Espinar, a buen seguro siguiendo el argumentario vomitado desde La Moncloa, buscó dejar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como una irresponsable que huyó de los focos el día del gran apagón en España.

La recadera de Pedro Sánchez, que lleva varios plenos usando un tono bronco y faltón, se llevó un buen rapapolvo por parte de la dirigente de la Puerta del Sol.

La líder del PP en Madrid le dio un consejo, que se dejase de usar un vocablo tan violento porque, al contrario de lo que ella piensa, no va a ser la candidata para las elecciones de 2027.

Así arrancó Espinar:

Señora Ayuso, tome nota. Más de un millón de madrileños en lista de espera. Está la cola de España en transferencias corrientes a universidades públicas. Tiene en pie de guerra a los docentes de primaria y de secundaria. Ha eliminado las ayudas a quienes han sufrido violencia de género, por mucho que ayer intentaran vestir como nuevas y suyas unas medidas del 2006 de Zapatero. No ha medicalizado las residencias de nuestros mayores y no ha hecho absolutamente nada para solucionar el acceso a la vivienda, menos para usted, que es verdad que ha pasado de inquilina a propietaria, aunque aún no sepamos cómo ha pagado ese piso. Estos son los hitos ayusistas de los últimos dos años. Por eso le pregunto, ¿cuáles son sus retos de futuro? Asústeme.

Ayuso respondió con contundencia:

Olvídese, no va a ser candidata. No se ponga violenta conmigo.

La del PSOE siguió con la matraca e intentando comparar a la presidenta madrileña con el presidente valenciano, el popular Carlos Mazón:

Porque, mire, mientras el Gobierno central trabajaba para restablecer la normalidad, usted se dedicaba a escribir a sus militantes para convocarlos el 2 de mayo en la Puerta del Sol para insultar a los socialistas. ¿Tiene ganas de escribir, señor Ayuso? Pues escriba 7.291 cartas pidiendo perdón. ¿Tiene más ganas? Escriba a los alumnos de Formación Profesional que se han quedado sin becas. Y si tiene aún ganas, redacte su carta de dimisión porque no le queda otra. Señora Ayuso, hable de universidad, hable de educación. Hable de atención primaria. Hable de cómo ha pagado el piso en el que vive. Deje de camuflar. Deje, señora Ayuso, de camuflar su negligencia pagando a pseudomedios. No. Aplausos para que nos ataquen, para que nos insulten, porque, le digo una cosa. Nosotros no somos Pablo Casado . No nos vamos ir y usted no puede callar a los socialistas.

No se preocupe por mi futuro, preocúpese por el suyo. Mire, durante el apagón, mientras los madrileños respondían con responsabilidad, a usted le pilló paseándose con vaquitas por Guadalix y se dedicó a incordiar al Gobierno de la Nación. ¿Quiere información, Ayuso? Yo también la quiero. Contésteme. ¿Por qué cedió el mando tan rápido de la emergencia a un Gobierno que usted considera el caos? ¿Por qué se resistió a emprender la desescalada? Y cuéntenos, ¿contestaba o no al teléfono cuando le llamaban los responsables de la emergencia? Pero diga la verdad. Mire, usted se frota las manos cada vez que pasa algo malo en España. Me juego una cañita. ¿Por qué cedió tan rápido el control de la emergencia con la única esperanza de que le estallara en la cara al Gobierno central? Ese es el nivel. ¿Pero qué lecciones nos va a dar el Partido Popular del Ventorro ? El Partido Popular de los protocolos de la vergüenza, señor Ayuso. Tápese un poquito.

La presidenta madrileña remachó a la socialista:

Se la ve especialmente nerviosa, señoría, yo lo entiendo. No esperaba mucho más nivel por su parte. Teniendo en cuenta que yo no tengo un piso, no tengo un ático, no tengo un dúplex. Pero, sin embargo, usted tiene al señor Óscar Paradores , que se dedica a investigar basura sobre su propio jefe. Por cierto, ya que Óscar Paradores tiene los informes que pidió a Villarejo , cuéntenos qué es del ático de Muface que había en Gran Vía y que debajo regentaba una sauna la familia política del presidente del Gobierno. A ver si eso es lo que tira la luz abajo. Mírenselo un poquito.

Explicó con detalle todo lo que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid hizo ese infausto 28 de abril de 2025 con el gran apagón:

Es curioso. ¿La culpa es de la tostadora de lujo del tríplex de lujo? ¿O la culpa a lo mejor es por la falta de previsión de un Gobierno que ha llevado a España a negro? ¿O la culpa es de Franco? No sé, cuénteme. ¿Dónde estaba yo? Me dice. Pues estaba delante de seis cámaras de televisión en una rueda de prensa, trabajando por el campo, activamos el Platercam. A la vez que sí, pedí al Gobierno que activara el nivel 3 porque no sabíamos qué podía ocurrir. Porque nunca se había visto en España un apagón que afectaba en principio a tres países. No sabemos la tragedia a la que nos podían haber llevado. Y yo no quería ver otra vez las imágenes de Valencia, de los ciudadanos abandonados por culpa de un Gobierno negligente, que no ha estado Y precisamente porque podía haber sido una tragedia, solicité que se activaran todos los niveles de urgencia. ¿Y después qué es lo que hice? Pues me desplacé al 112 a la hora y presidí un Gobierno, un Consejo de Gobierno que estuvo hasta la una de la mañana trabajando.

Al día siguiente, por cierto, estábamos ahí a las ocho. Estuvimos dando entrevistas de radio y de televisión. Hicimos también otra rueda de prensa. Más tarde apareció Sánchez, eso sí. ¿Y saben quién me mandó un mensajito a las diez de la noche? Usted. Usted a las diez de la noche por fin me llega su mensaje para decir si me necesita, ya sabe dónde me tiene. ¿Y los demás sí? ¿Y los demás sí? O sea, usted no sabe. Póne en tela de juicio todo lo que hago yo delante de las cámaras de televisión en comparecencia. ¿Y usted dónde estaba? ¿Y su delegado del Gobierno? Que los convocó a las doce menos diez de la noche después de un día de vacaciones. ¿Dónde se encontraba? Hay que tener la caradura, hay que tener la caradura para negar todo lo que ocurrió aquel día.

Ahí estaba la Comunidad de Madrid dando la cara y ayudando para que sus servicios críticos y las cosas más importantes funcionaran mientras ustedes estaban desaparecidos. Así que sí, se lo digo nuevamente. Tenemos un Gobierno muy Maduro, su Gobierno, que siempre enfrenta a las eléctricas, a las empresas, a las universidades, quizás porque su presidente tiene un complejo de origen. Entiendo que no va a cerrar las saunas en España porque ya llegaría demasiado lejos con ese complejo. Son ustedes los que ponen a los más inútiles, a los activistas, a sueldos de 540.000 euros para que luego España se vaya a negro, para que se le fundan los plomos ante los ojos del mundo y digan que a lo mejor en meses o jamás sabremos la verdad porque están en el relato.