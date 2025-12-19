Sánchez huele el tufo de Zapatero y se quita el ‘muerto’ de encima: “No he hablado con él”

Con todo lo que tiene encima no quiere salpicarse con más porquería.

José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en el centro de la picota por su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y sus vínculos con la narcodictadura de Venezuela.

Como apesta a chamusquina, Pedro Sánchez, evitó poner la mano en el fuego por él. Al ser preguntado por estas informaciones, el presidente del Gobierno defendió la “pulcritud” de los rescates de las aerolíneas, tras las recientes detenciones de directivos de la empresa por presunta corrupción.

En cuanto al dinero que se empleó, según el socialista fue “conforme a todos los parámetros y exigencias” exigidos por el Tribunal de Cuentas.

Sánchez deja a un lado a Zapatero

Le faltó decir que no conoce de nada a Zapatero y acabarían creyéndoselo todos. Con todo esto, el jefe del Ejecutivo aseguró que “no había tenido ocasión” de hablar con Zapatero y que lo que se ofreció a las aerolíneas “no fueron rescates, fueron préstamos” del Gobierno.

El pasado sábado, el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, acordó la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el escándalo de Plus Ultra. La retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días.

El caso Plus Ultra está en los juzgados después de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que señala el «uso indebido» de los 53 millones de euros concedidos en pandemia y al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Con este festival de escándalos, Pedro Sánchez ha decidido dejar a un lado a Zapatero en la campaña electoral de Extremadura. Cabe recordar que el expresidente ha sido un habitual en los actos electorales del partido desde en 2021, el presidente del Ejecutivo tomó la decisión de ‘resucitarle’.