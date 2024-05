Antonio Ledezma: «Solo recuperando potencial electrico será posible relanzar la economia»

El exalcalde de Caracas manifestó que “Venezuela tiene la posibilidad de relanzar su economía, para dejar atrás los ciclos de desplome de su crecimiento, si previamente logra repotenciar su capacidad instalada para generar electricidad”.

Antonio Ledezma se imagina “la reapertura de miles de fábricas, la reactivación de miles de enclaves agropecuarios y el comienzo de negocios novedosos relacionados con la tecnología, para lo cual será indispensable contar con electricidad”. También destaca que su país “cuenta con una capacidad instalada envidiable, de más de 36 mil megavatios, entre fuentes termoeléctricas e hidroeléctricas, que son reconocidas como energías limpias, tales como los complejos de los estados Bolivar, Táchira, Mérida y Barinas, en donde se cuentan centrales y embalses de Guri, Caruachi, Macagua, Uribante Caparo, Santo Domingo y Barranca, respectivamente”. Ledezma se muestra optimista con “los planes de Edmundo Gonzalez Urrutia y las ideas del programa Tierra de Gracia concebido por María Corina Machado, para que la reactivación del aparato productivo sea una realidad en el corto plazo”.

El opositor venezolano explico por qué en Venezuela se dan a la vez varias paradojas, “somos un país riquísimo, pero empobrecido, somos un país con petróleo, pero no petrolero y en donde la gente hace colas para conseguir algo de gasolina, tenemos inmensas reservas de gas, pero no hay bombonas de gas para cocinar, tenemos agua en ríos, lagos, embalse, para la mayoría de la gente no recibe en sus casas agua potable, ese es el drama que vamos a resolver”, aseguro Ledezma en tono muy optimista.

Ledezma admite que Venezuela, es por excelencia, un productor de recursos fósiles, como el petróleo y gas, y espera que “tales reservas se exploten racionalmente para sacar divisas que financien el tránsito hacia la descarbonizacion, lo cual hará posible que Venezuela se consolide como un productor de energías renovables, especialmente en electricidad limpia, eólica y solar”. Ledezma subraya que “Venezuela presenta signos de baja huella de carbono, entre otras razones porque contamos con una amazonas muy extensa, con más de 80 áreas protegidas, 40 parques nacionales e inmensos bosques, que son sumideros por excelencia del carbono que se emite”.

Resalta resalta que Venezuela puede volver a producir acero, porque tenemos hierro con un alto tenor, además no usamos carbón coquizado, porque empleamos la electricidad limpia que genera el Guri, eso hace posible que por cada tonelada de acero se disparen menos de una tonelada de CO2, mientras que en China, por ejemplo, por cada tonelada producida de acero se suelten a la atmósfera más de dos toneladas de co2”.

Por otra parte, también dicto una conferencia en el Aula Magna de la Universidad de La Laguna, conjuntamente con el Eurodiputado Leopoldo López Gil. Posteriormente fueron recibidos en el Palacio de Gobierno municipal por el alcalde de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en la sede del Parlamento Canario por su presidenta Astrid Pérez y en la presidencia del Cabildo Insular por el Vicepresidente Lope Alfonso Hernández los Consejeros Efraín Medina y Pedro Gonzalez Delgado.

Relata que en su país se han experimentado proyectos diferentes a la explotación de crudo y gas natural y gas asociado al petróleo, indicando que en la zona de Casanay, el Pilar del estado Sucre, se ha explorado con la fuente geotérmica con resultados marginales; también se instalaron piezas de aerogeneradores para producir energía eólica en la zonas de Paraguaná, estado Falcon y de la Guajira, estado Zulia, con resultados nada alentadores, pero porque tales iniciativas fueron mal implementadas, como también ocurrió con los proyectos ejecutados en Los Roques, para producir energía solar”.

Ledezma argumenta a favor de tales modelos, especialmente la eólica y la fotovoltaica, aduciendo que “Venezuela cuenta con sol y viento, recursos inagotables para poder contar con energía renovable de cara al futuro”. Ledezma recordó ante una atenta audiencia que en su país “hasta un reactor nuclear se instaló, en 1957, en los vecinos altos Mirandinos, a 15 km de Caracas”. El libro de Ledezma es posible conseguirlo por la red de Amazon, y el próximo 9 de junio estará presentándose en la feria del libro de Madrid, en la caseta 213 de Kálathos Ediciones.