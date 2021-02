Los iPhone 13 podrían ser revolucionarios según esta nueva filtración

A medida que pasan los días aparecen más y más rumores sobre los iPhone 13, los próximos buque insignia de Apple. Su fecha de lanzamiento, tal y como ya hemos comentado en Periodista Digital, si no hay ninguna sorpresa, se producirá en el próximo mes de septiembre. Y precisamente en el día de hoy hemos conocido unas filtraciones que demuestran que serán terminales con unas novedades -en comparación con los iPhone 12- muy destacables.

A pesar de que los dispositivos Android ya llevan años incorporándolo, la inclusión de esta novedad sería revolucionaria en los dispositivos de la manzana mordida. Estamos hablando de la ‘pantalla siempre encendida’ o Allways On. En los únicos dispositivos en los que Apple introdujo esta característica fue en los Apple Watch: en ellos podemos ver, entre otras cosas, la hora o notificaciones aunque el terminal esté bloqueado. Y esto no afecta -no afectará en los iPhone 13- en gran medida a la autonomía del dispositivo.

Otro de los rumores que más está sonando con fuerza en las últimas horas son los modelos de iPhone 13 que Apple lanzará. Y precisamente toda apunta a que la marca de Cupertino apueste por los cuatro modelos de siempre: un iPhone 13 Mini, un iPhone 13 ‘normal’, un iPhone 13 Pro y un iPhone Pro Max. Aunque, y esto no lo podemos olvidar, tal y como ya explicábamos en Periodista Digital, las pésimas ventas del modelo Mini del iPhone 12 podrían conllevar la cancelación de esa línea de terminales. Es de recibo también recordar en esta entrada que el iPhone 12 Mini, aunque tenía todas las papeletas para triunfar porque era bastante más barato, con un tamaño más manejable y un hardware verdaderamente destacable, solo ha conseguido representar el escaso 5% de las ventas de Apple en todo EE.UU. durante la primera quincena del pasado mes de enero. Un fracaso absoluto, sin duda. Y tal circunstancia podría tener su consecuencia en los iPhone 2021.

Otra de las significativas mejoras podrían llegar de la mano de la cámara. Se estipula con la posibilidad de que los iPhone 13 posean un modo retrato en la grabación de vídeos por lo que podremos llegar a cambiar la profundidad de campo una vez que ya hayamos grabado tal vídeo y accedamos al panel de edición.

Una de las mayores incógnitas que existen en estos momentos, por muy paradójico que parezca, es el nombre. El número 13 es bien conocido por su significado de mala suerte y los de Apple, para ahorrarse en salud, podrían optar por bautizar a los terminales de este año como ‘iPhone 12S’ y saltarse en 2022 el número 13.