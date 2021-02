Descubren en TikTok un informe de la CIA que revela cómo trascender los límites de tiempo y espacio

Hay otros mundos y otras realidades.

En los últimos días, usuarios de Tiktok se han dado a estudiar intrigantes documentos de la CIA que se remontan a la época de la Guerra Fría y versan sobre controvertidas investigaciones, en las que se intentaba probar si los seres humanos pueden trascender con fines prácticos el espacio y el tiempo mediante avanzadas técnicas mentales.

El informe del denominado programa Gateway Experience fue redactado en 1983 por el teniente coronel del Ejército estadounidense Wayne M. McDonnell y desclasificado en 2003, pero permaneció desapercibido durante casi dos décadas hasta que algunos ‘tiktokers’ lo sacaron de nuevo a la luz, buscando incluso poner a prueba las técnicas allí descritas.

Aunque no está claro cómo el documento empezó a obtener reconocimiento en las redes sociales, algunos de los videos más populares fueron publicados por la bloguera abby_careyyy ya el pasado 11 de enero de 2021.

Gateway Experience es un programa de entrenamiento que se proponía ayudar a sincronizar las ondas cerebrales entre los hemisferios izquierdo y derecho, para así alterar la conciencia e, incluso, escapar físicamente de las limitaciones del espacio y el tiempo. El texto asegura que se trata de una investigación real dentro de un marco científico.

Dirigido por McDonnell, el programa surgió en un momento en que las agencias de inteligencia estadounidenses estaban muy interesadas en diversos campos de investigación psíquica, ante los temores de que la Unión Soviética estuviera llevando a cabo estudios similares que pudieran usarse con fines de espionaje durante la Guerra Fría.

In the 80s, the spy agency investigated the «Gateway Experience» technique to alter consciousness and ultimately escape spacetime. Here is everything you need to know. https://t.co/Px23tKa0MU

