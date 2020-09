OVNIS: Pilotos estadounidenses relatan sus encuentros con naves extraterrestres

David Fravor, quien fuera uno de los pilotos de combate que se encontraron con un misterioso objeto volador frente a la costa de California en noviembre de 2004, dice que el aparato no identificado cometió un «acto de guerra» en el inexplicable encuentro.

El ahora expiloto de la marina estadounidense, a la que perteneció durante 18 años, vio que el objeto con forma de TicTac –golosina similar a una pastilla ovalada– realizaba extraordinarias maniobras aéreas que ninguna tecnología humana conocida es capaz de hacer. Dijo que el ovni no se parecía a nada que hubiera encontrado.

Fravor había sido enviado a investigar un área donde se detectaron anomalías en el radar. El mando le ordenó vigilar unas aeronaves no identificadas que podían cambiar de altitud de manera drástica y desaparecer de los radares. Fue seguido por otros pilotos que grabaron con éxito imágenes de aquellos extraños fenómenos. Las imágenes del encuentro se filtraron en 2017.

Fravor relató su extraordinaria experiencia en una entrevista con el científico Lex Fridman, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. «Esto no es como un ‘lo vimos y se fue’, o ‘vi luces en el cielo y se fueron’; vimos esto en un día claro como el cristal, con cuatro observadores entrenados», recordó.

El expiloto dijo que cada vez que intentaba acercarse al objeto, este aceleraba rápidamente y desaparecía en menos de un segundo. «Recuerdo que le dije al tipo en mi asiento trasero: ‘Amigo, no sé tú, pero yo estoy bastante preocupado'». Agregó que el objeto podía hacer cosas que ninguna tecnología humana conocida es capaz de cumplir. «No me gusta meterme en el tema de los hombrecitos verdes, pero no creo que [los humanos] lo hayamos desarrollado (…) Creo que puedes esconder cosas por un tiempo. Este es un gran salto en la tecnología».

Después que Fravor aterrizó, un colega en tierra localizó con éxito el fenómeno no identificado antes que este bloqueara el radar. «El radar es lo suficientemente inteligente como para que cuando la señal regrese, si ha sido bloqueada, te diga, te dé indicaciones de qué estaba interferido (…) Estaba bloqueado en casi todos los modos que se puede ver (…) se puede decir que estaba bloqueado», dijo Fravor y agregó que cuando se bloquea activamente otra plataforma, eso es técnicamente un acto de guerra.

